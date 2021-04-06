Стали известны имена двух погибших на Донбассе воинов. Фото героев

На Донбассе во вторник, 6 апреля, погибли два украинских защитника – старший лейтенант Владимир Шпак и солдат Максим Стеблянко.

Как сообщила в Facebook 58-я отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского, Шпак получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, около 10:55 во время обстрела противника.

"Владимир был родом из Чернигова, с 2018 года стал на защиту Родины, сегодня – он отошел к воинству небесному", – сказано в сообщении.

На странице в Facebook 1-й отдельной танковой Северской бригады рассказали, что Стеблянко примерно в 9:30 получил смертельные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Солдат механизированного батальона 1-й отдельной танковой Северской бригады погиб во время выполнения боевого задания. 23-летний парень был родом из Сумской области.

Напомним, первый защитник умер в результате обстрела вблизи Невельского, второй – в результате подрыва автомобиля возле населенного пункта Степное.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее, 5 апреля, в зоне ООС также погибли два защитника. Это 23-летний Владислав Мороз из села Халаидово Черкасской области и Виктор Гелебрант, который жил на Харьковщине.

Мороза пытались спасти и успели доставить в больницу, однако медики оказались бессильны.