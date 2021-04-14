На Харьковщине простились с погибшим на Донбассе 24-летним Героем. Фото

В Харьковской области 14 апреля попрощались с погибшим на Донбассе 24-летним Андреем Тепериком – военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. Его 10 апреля выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили российские наемники.

Молодого защитника провели в последний путь в селе Мартовое Печенежского района, сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что кроме родных и друзей Героя на прощание с ним пришли жители села, одноклассники и учителя, военнослужащие.

"Человечный, молодой. Жизнb не видел. Жаль ребенка, родителей. Он любил свою семью, семья любила его. Очень хороший ребенок. Был... В прошлом не хочется говорить", – подчеркнула Надежда Гужва, классная руководительница погибшего воина.

Она вспомнила, как в школьные годы Андрей Теперик любил мастерить, ходил в авиамодельный кружок и, если нужна была помощь в школе, всегда помогал.

Известно, что Андрей Теперик однажды уже отслужил на фронте, а затем вернулся снова. У Героя остались родители и младшая сестра.

Напомним: трагедия с бойцом 92-й ОМБр случилась примерно в 23:00 в субботу, 10 апреля, неподалеку от населенного пункта Золотое-4 на Луганщине. В бригаде Андрей Теперик был стрелком-снайпером 1 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона. Военную службу проходил по контракту.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 апреля в зоне боевых действий на востоке Украины погиб 24-летний буковинец Ярослав Карлийчук. Воин получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

Молодой боец с 10-й отдельной горно-штурмовой бригады рвался на фронт еще с 18 лет и хотел всю жизнь прослужить в украинской армии. У него осталась семья и годовалый сын. Подробнее об этом читайте в нашем материале.