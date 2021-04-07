Побратимы на коленях простились с погибшим воином ВСУ, который спасал раненых под Шумами. Фото

В среду, 7 апреля, в Луцке провели в последний путь воина Вооруженных сил Украины Сергея Сулиму, который погиб на Донбассе.

Как сообщила пресс-служба 10 горно-штурмовой бригады, где нес службу Герой, первыми с ним простились побратимы. Они пришли почтить его память с цветами и становились на колени у гроба (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что на траурную церемонию пришла и боевой медик Светлана Землина – именно с ней Сулима спасал раненых прямо под обстрелом в Шумах 26 марта.

"Прощай, брат... Сегодня в последний путь провели погибшего Сергея Сулиму. Сегодня мы можем сказать, что он пополнил ряды ангельского войска. Мы уверены, что он сверху наблюдает за нами. Мы знаем, что ты, Сергей, стал нашим ангелом-хранителем. Прости нас, что не уберегли. Ты навеки в строю "Эдельвейсов". Не забудем. Не простим. На щите..." – написали друзья защитника.

Прощание с воином продолжилось в его родном Луцке. Как пишет "Район. Луцк", в Свято-Троицкий кафедральный собор пришло много жителей города, побратимов, родных и близких погибшего военного.

Отпевание состоялось в 13:30, а в 14:20 на Театральной площади города провели гражданскую панихиду.

Из-за гибели Сулимы в Луцке объявили день траура и приспустили государственный флаг с черной лентой на многих учреждениях.

Напомним, что Герой родился в 1980 году в Луцке. Он был главным сержантом горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892.

Последние годы мужчина проживал на Ивано-Франковщине в селе Высочанка Галицкой ОТО. Именно оттуда он пошел на контракт в ВСУ. Защитник был неженат. У него остались мать и сестра.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 апреля в районе населенного пункта Шумы на минно-взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий. Боец получил травмы, несовместимые с жизнью.

Им оказался воин ВСУ из Луцка Сергей Сулима. Именно он с медиком Светланой Землиной 26 марта спасал под обстрелом побратимов, раненых под Шумами.

Кроме того, 5 апреля на Донбассе погибли еще двое защитников. Это 23-летний Владислав Мороз из села Халаидово Черкасской области и Виктор Гелебрант, который жил на Харьковщине.

А 6 апреля ВСУ понесли еще три новых потери. Сначала сообщили, что в зоне ООС погибли старший лейтенант Владимир Шпак и 23-летний солдат Максим Стеблянко.

Первый защитник умер от смертельного ранения, которое получил в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации вблизи Невельского.