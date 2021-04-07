Побратимы на коленях простились с погибшим воином ВСУ, который спасал раненых под Шумами. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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В Луцке похоронили Сергея Сулиму

В среду, 7 апреля, в Луцке провели в последний путь воина Вооруженных сил Украины Сергея Сулиму, который погиб на Донбассе.

Как сообщила пресс-служба 10 горно-штурмовой бригады, где нес службу Герой, первыми с ним простились побратимы. Они пришли почтить его память с цветами и становились на колени у гроба (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Луцке похоронили Сергея Сулиму

На кадрах видно, что на траурную церемонию пришла и боевой медик Светлана Землина – именно с ней Сулима спасал раненых прямо под обстрелом в Шумах 26 марта.

Проститься с Сулимой пришла и боевой медик Светлана Землина, с которой он спасал побратимов под Шумами

"Прощай, брат... Сегодня в последний путь провели погибшего Сергея Сулиму. Сегодня мы можем сказать, что он пополнил ряды ангельского войска. Мы уверены, что он сверху наблюдает за нами. Мы знаем, что ты, Сергей, стал нашим ангелом-хранителем. Прости нас, что не уберегли. Ты навеки в строю "Эдельвейсов". Не забудем. Не простим. На щите..." – написали друзья защитника.

Прощание с Сергеем Сулимою

Бригада Сулимы попрощалась с побратимом
"Эдельвейсы" отдали последнюю дань памяти погибшему побратиму
Побратимы Сулимы становились на колени у гроба
Воины ВСУ прощаются с погибшим под Шумами Сулимой
10 горно-штурмовая бригада ВСУ провела Сергея Сулиму в последний путь
Воины принесли погибшему побратиму живые цветы цвета флага Украины

Прощание с воином продолжилось в его родном Луцке. Как пишет "Район. Луцк", в Свято-Троицкий кафедральный собор пришло много жителей города, побратимов, родных и близких погибшего военного.

Отпевание состоялось в 13:30, а в 14:20 на Театральной площади города провели гражданскую панихиду.

Сергея Сулиму отпели в Свято-Троицком соборе Луцка
Панихида по Сергею Сулиме
Военные несли гроб с телом Героя на руках по площади Луцка

Из-за гибели Сулимы в Луцке объявили день траура и приспустили государственный флаг с черной лентой на многих учреждениях.

Напомним, что Герой родился в 1980 году в Луцке. Он был главным сержантом горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892.

Последние годы мужчина проживал на Ивано-Франковщине в селе Высочанка Галицкой ОТО. Именно оттуда он пошел на контракт в ВСУ. Защитник был неженат. У него остались мать и сестра.

Почтить Сулиму пришли военные, духовенство и горожане
Траурная процессия на похоронах Сулимы
Сергея Сулиму отпели в родном Луцке
Почтить Сергея Сулиму пришли сотни жителей Луцка
Прощание с погибшим воином ВСУ Сергеем Сулимой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Второй воин погиб возле населенного пункта Степное в следствие подрыва военного автомобиля на российской мине.

  • Впоследствии стало известно, что террористы отдали украинской стороне тело пропавшего еще 3 апреля воина 10 горно-штурмовой бригады Игоря Байталы.

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