В Киеве попрощались с грузином, погибшим на Донбассе под огнем российских оккупантов. Фото

В Киеве 20 апреля попрощались со старшим солдатом Давидом Шартавой, который погиб 18 числа на Донбассе в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России.

Церемония проходила на базе Грузинского национального легиона, пишет Army Inform (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Командир Мамука Мамулашвили отметил, что Шартава был одним из лучших воинов батальона. Накануне боец написал стих "Когда я умру".

"Я хотел бы, чтобы украинское общество проявляло больше открытости к нашим парням, которые достойно выполняют свое дело. Это способствовало бы их мотивации", – сказал он.

Также Мамулашвили опубликовал на днях видео, на котором Шартава исполняет песню.

"Он был хорошим воином, настоящим патриотом. Когда я был маленьким, в Абхазии шла война. Тогда свое плече нам подставили украинцы. Я помню из лица и ту работу, которую они делали", – добавил боец Зураб Арчвадзе.

После прощания тело воина отправили на родину – в Тбилиси.

Как сообщал OBOZREVATEL, старший солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, грузин Давид Шартава погиб 18 апреля во время обстрела российских оккупантов из автоматических станковых гранатометов.

На Донбассе он воевал с 2016 года. У мужчины остались жена и двое сыновей.