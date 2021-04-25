На Волыни попрощались с погибшим на Донбассе воином ВСУ. Фото

В селе Годомичи на Волыни 25 апреля провели в последний путь погибшего от рук российских наемников на Донбассе бойца 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Александра Луцика.

Об этом сообщается на странице прикарпатской "десятки" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"На щите... Прощай, брат... Грустно и тяжело прощаться навсегда с побратимами. Александр Луцик навеки в списках Эдельвейсов. Легких облаков тебе, брат... Земля пухом", – написали военные товарищи погибшего.

Напомним: боец был смертельно травмирован 22 апреля примерно в 11:30 при выполнении боевых задач в зоне проведения Операции Объединенных сил. Военный Александр Луцик служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона в/ч А4267.

Боец жил в Волынской области, в общем служил по контракту с 2019 года. 18 мая защитнику Украины должно было исполниться 39 лет. Подробнее о нем читайте материале OBOZREVATEL.

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