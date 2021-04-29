На Днепропетровщине простились с воином ВСУ: был ранен в АТО, но вернулся на Донбасс. Фото

В селе Николаевка на Днепропетровщине похоронили воина 58-й бригады им. гетмана Выговского Вооруженных сил Украины, 48-летнего солдата Ивана Ковалевского.

Об этом в Facebook в среду, 28 апреля, сообщила пресс-служба Оперативного командования "Восток". Известно, что защитник был родом из Ивано-Франковской области, но в Николаевке у него осталась жена и двое детей.

Солдат с позывным "Африка" (ранее он служил в Сьерра-Леоне) погиб от огнестрельного ранения в спину 26 апреля во время несения службы на наблюдательном посту позиций ООС в Донецкой области.

"Иван говорил, что я должен там быть, там мои коллеги, там ребята погибли... Он прислал мне флаг, подписанный ребятами из бригады, медаль прислал. Все это в школе сохраняется", – рассказал директор школы, где учился военный, Ярема Сташкив.

Ковалевский уже получал ранения на Донбассе – тогда еще в зоне АТО. Он подорвался на растяжке и получил тяжелые травмы.

Воина лечили в Днепропетровском госпитале. Впоследствии украинец снова вернулся на фронт.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

На Донбассе в районе населенных пунктов Орехово и Новотошковское 27 апреля на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль ВСУ. Один защитник погиб и еще трое получили ранения.