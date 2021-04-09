22-летний Денис, которого убил снайпер РФ, был сиротой, но недавно стал отцом: подробности

Практически каждый день с фронта приходят трагические новости, российско-оккупационные войска продолжают убивать украинских военных, демонстрируя нежелание договариваться о мире.

В четверг, 8 апреля, жизнь за независимость Украины отдал 22-летний морпех Денис Юшко. У парня осталась девушка и маленький сын. Он был убит выстрелом снайпера в голову. 31 мая молодому защитнику Украины должно было исполниться 23 года.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В маленьком селе Новобогдановка Николаевской области траур. Денис стал первым бойцом, который не вернулся живым с фронта. Прощаться с ним планируют в местном парке Победы. Помимо односельчан провести парня в последний путь собираются и люди из других сел.

"Мы пять лет вместе с жителями строили этот парк. И Денис был одним из тех, кто принимал активное участие в этом проекте. Он еще учился в школе, но все время был рядом со мной, когда мы проводили тут работы", – рассказывает, едва сдерживая слезы, дядя и проектировщик парка Максим Корниенко.

Денис был круглым сиротой. Когда ему было 5 лет, умер отец Павел. А в 9-лет мальчик потерял маму Наталью, которая скончалась от тяжелой болезни. Воспитали его бабушка, дедушка и дядя.

"Он был очень позитивным, безотказным, добрым, даже немного наивным. Он все время улыбался, за это в школе учителя называли его солнышком. Он все время был со мной рядом, мой самый лучший помощник", – вздыхает дядя.

Еще в школе Денис хотел стать сварщиком, как его отец. Но немного планы у него изменились. Примерно за год до своего 20-летия, когда парня должны были призвать в армию, он решил, что хочет быть военным.

"Они вдвоем с другом отправлялись в армию, помню, мы всем селом провожали их в доме культуры. Причем в военкомат он пошел сам, 30 мая 2018 года, за один день до своего дня рождения. Так хотел служить. Из армии вернулся в 2019 году, немного побыл тут, работал. Но потом сказал, что пойдет на контракт. Что он хочет защищать Украину, что это его призвание. Да, мы отговаривали его. Тут в селе работа для него всегда была. У нас небольшой бизнес, мы выращиваем растения, есть теплицы. Он парень работящий, мог бы спокойно тут жить. Но переубедить его было невозможно, он принял такое решение, самостоятельный был", – вспоминает Максим.

До того, как уехать на Донбасс, Денис встречался с девушкой из другого села. Позже они начали жить вместе в Николаеве, снимали квартиру. Недавно у пары родился сын, которого назвали Павлом, в честь отца воина.

"Буквально накануне гибели, вечером 7 апреля, Денис позвонил, мы с ним разговаривали. Он тогда сказал, что на фронте обстановка очень напряженная. Даже произнес такую фразу: "Не знаю, вернусь ли я отсюда". А уже на следующий день, утром мне позвонили и сказали, что Денис погиб", – переживает дядя.

В 36-й бригаде ВСУ также сообщили, что Денис начал службу в рядах морской пехоты по контракту в конце 2020 года. Он с достоинством защищал родную землю.

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