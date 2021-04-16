Зеленский прибыл на переговоры с Макроном и Меркель: все детали

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля прибыл в Париж для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Кроме того, в онлайн-режиме к ним присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Главная цель его визита – обсуждение стягивания российских войск к украинской границе для эскалации конфликта. Кроме того, планируется рассмотрение вопросов реформ в Украине. OBOZREVATEL следит за общением троих лидеров онлайн.

13:44 – самолет главы государства и первой леди Украины Елены Зеленской прибыл в Париж.

14:04 – пресс-служба Офиса президента сообщила, что в Елисейском дворце началась встреча Зеленского и Макрона в формате тет-а-тет.

Напомним, во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стянула свои войска к украинской границе сразу на трех направлениях – во временно оккупированном Крыму, на севере и на Донбассе.

Такая накаленная обстановка не осталась незамеченной Западом. Так, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе было созвано внеочередное заседание Комиссии Украина – НАТО.

Кроме того, в Европейской комиссии на 19 апреля запланировали заседание министров иностранных дел из-за эскалации на востоке Украины.

Также ситуации на Донбассе будет посвящено совместное заседание обеих постоянно действующих директивных органов ОБСЕ – Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества.

Напомним, что Европа решительно настроена в плане реакции на действия России у границ Украины и на временно оккупированных территориях.

Так, немецкий политик и депутат Европейского парламента Манфред Вебер предложил усмирить страну-агрессора заморозкой счетов олигархов и отсоединением ее от международной платежной системы SWIFT.

А МИДы Франции и Германии даже выступили с совместным заявлением, в котором осудили РФ за рост числа нарушений режима прекращения огня на востоке Украины.

Уже после ухудшения ситуации в зоне ООС, но перед встречей з Зеленским Меркель и Макрон провели телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Они состоялись 30 марта.

Примечательно, что Меркель и Макрон призвали РФ взять на себя ответственность за происходящее на Донбассе, а также провести встречу в "нормандском формате". Однако в пресс-релизе Кремля об этом умолчали и традиционно заявили, что Минские договоренности не выполняет Украина.

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