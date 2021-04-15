Меркель примет участие в переговорах Макрона и Зеленского – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель присоединится к переговорам президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что переговоры будут проходить в Париже, а Меркель примет участие по видеосвязи. Это будут полноценные переговоры в формате N3.

"Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности. Цель Путина –расколоть нормандский формат. Эти переговоры в видеоформате является свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии", – заявил источник издания.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу без участия российского лидера Владимира Путина.