Макрон после встречи с Зеленским сделал заявление на украинском языке

Лидер Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 16 апреля, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сделал заявление о Донбассе на украинском языке.

На своей странице в Twitter Макрон сообщил, что Франция вместе с Украиной и Германией работают над поиском политического разрешения конфликта на востоке нашей страны.

"Мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным", – написал Макрон.

Кроме того, президент поблагодарил Зеленского за визит и призвал его и дальше "вместе поддерживать динамику, начало которой было положено между Украиной и Францией". Макрон также продублировал свои сообщения на французском языке.

Вместе с тем, супруга украинского президента Елена Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Версальском дворце. Работа над этим проектом длилась девять месяцев, сообщили на сайте Офиса главы государства.

"Это уже наш четырнадцатый украиноязычный аудиогид, и до конца года мы планируем запуск еще как минимум семи аудиогидов", – сказала Зеленская.

Такие аудиогиды хотят запустить в лондонском Тауэре, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста – Яд Вашеме, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Напомним, Владимир Зеленский после встречи с Эммануэлем Макроном заявил, что они "точно на одной волне и имеют общее видение".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля прибыл в Париж для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Кроме того, в онлайн-режиме к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.