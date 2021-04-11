В Европарламенте призвали ужесточить санкции против России из-за обострения на Донбассе

Немецкий политик и депутат Европейского парламента Манфред Вебер предложил жестко отреагировать на усиление российского военного присутствия на границе с Украиной и, в случае дальнейшей эскалации, применить к Москве санкции.

Например, заморозить счета олигархов и отсоединить РФ от международной платежной системы SWIFT, передает Oldenburger Onlinezeitung. В российской Госдуме в ответ сказали, якобы призыв Вебера является "политическим пиаром".

"Путин должен знать цену своим действиям... Время дозированных санкций прошло", – отметил Вебер.

Так, председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте подчеркнул, что такие санкционные шаги, как замораживание счетов и блокировка SWIFT, следует предпринять, если Москва "продолжит курс опасных провокаций".

Другим возможным рычагом давления Запада на Кремль он считает газопровод "Северный поток-2", строительство которого еще не завершено.

Вебер подчеркнул, что Евросоюз и США должны показать России, что какие последствия наступят для ее руководства, если оно продолжит эскалацию ситуации на востоке Украины или введет туда свои войска.

"Ответ западных стран на такие действия Москвы должен быть сильным и недвусмысленным", – добавил Вебер.

В ответ председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что призыв Манфреда Вебера ужесточить европейские и американские санкции против России "не имеет под собой реальных оснований и является скорее политическим пиаром".

"С подобным рвением западным политикам стоит осаживать Украину, чтобы не допустить эскалации и военного сценария на юго-востоке страны, если, конечно, их интересует прежде всего мир на Донбассе", – процитировало российского депутата ТАСС.

По его мнению, Западу безразличны жизни жителей "Л/ДНР". Вместо этого ему якобы важнее "раскручивать санкционную спираль, обвинять и демонизировать Москву".

"Тупиковая линия, или, как сказал министр иностранных дел Сергей Лавров, тупая", – высказался Слуцкий.

Со своей стороны министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Twitter подчеркнула: "если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются".

Тем временем пропагандисты Кремля в эфире росТВ заявили о возможности России применить тактическое ядерное оружие и "произвести демонстрационный взрыв", чтобы показать Украине и США "решительность намерений Москвы".

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции и Германии выразили недовольство тем, что Россия проигнорировала заседание ОБСЕ, посвященное ситуации вокруг Украины и концентрации российский войск у ее границ.