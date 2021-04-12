Украина призвала ОБСЕ к срочному заседанию из-за войск России на границе

Из-за концентрации российских войск на восточной границе и в оккупированном Крыму Украина инициировала совместное заседание двух директивных органов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые постоянно действуют.

Речь идет о Постоянном совете и Форуме безопасности сотрудничества. Об этом рассказал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ.

"Мы инициировали следующий значительный шаг в рамках Венского документа и направили Шведскому председательству в ОБСЕ обращения о проведении совместной встречи Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества. Председательство должно обработать подготовку такой встречи в течение не более чем 48 часов", – отметил он.

Согласно процедуре, самый поздний срок для проведения такого заседания – утро 14 апреля. Вероятно, оно состоится во вторник, 13 апреля.

В заседании должны принять участие все 57 стран-участниц ОБСЕ и выразить рекомендации по урегулированию ситуации и снижению напряжения, вызванного скоплением войск страны-агрессора у украинских границ.

Цимбалюк отметил, что Украина инициировала эту встречу после того, как 10 апреля Россия проигнорировала созванное нашей страной экстренное заседание (к тому же, во время весеннего перерыва работы ОБСЕ), где оккупанты должны были объяснить свои действия.

"Во время этой встречи Украина получила очень широкую поддержку. 39 стран-участниц официально заявили о том, что обеспокоены и заинтересованы в получении ответа от РФ", – сказал дипломат.

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