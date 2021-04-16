Зеленская для поездки во Францию выбрала элегантный костюм розового цвета. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая отправилась вместе с супругом во Францию с рабочим визитом, продемонстрировала стильный весенний образ. Она примерила костюм пудрового цвета, который состоял из удлиненной юбки и пиджака с поясом.

Соответствующие кадры появились на фан-странице Зеленской в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Дизайнерский наряд был создан украинским брендом Lake Studio. Учредителями марки и идейными вдохновителями являются дизайнеры Анастасия Рябоконь и Олеся Кононова.

Первая леди дополнила деловой стиль аккуратной подвеской на шее и лодочками бежевого цвета на среднем каблуке. Также на ней была защитная маска белого цвета.

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон встретились в формате один на один в Елисейском дворце. Также на мероприятии присутствовала и Брижит Макрон, которая надела платье выше колена от своего любимого бренда Louis Vuitton. Из обуви она выбрала черно-белые лодочки. Стоимость нарядов из этой коллекции Louis Vuitton – около 3,5 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская продемонстрировала стильный образ на встрече с президентом Турции. Она выбрала наряд черного цвета: классический пиджак ровного кроя, платье миди с поясом на талии и туфли-лодочки на небольшом каблуке.