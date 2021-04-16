Зеленский – о поездке во Францию и настоящих друзьях Украины: мы с Макроном точно на одной волне

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что они "точно на одной волне и имеют общее видение".

Впечатлениями от визита в Париж глава украинского государства поделился на своем Telegram-канале в пятницу, 16 апреля. Зеленский начал сообщение с упоминания пандемии коронавируса. Он отметил, что "ограниченные путешествия не ограничивают дружбу" и несмотря на пандемию украинские представители в Париже уже второй раз обсуждают продвижения к миру на Донбассе.

Президент подчеркнул, что тезисы украинской стороны четкие и понятные – о выполнении договоренностей, достигнутых зимой 2019 года.

"Обязательно должно быть прекращено огонь. А как иначе можно двигаться дальше? В этом году у нас уже погибло почти 30 военных, большинство – застрелено снайперами", – написал политик.

Украина также настаивает, что на Донбассе нужно открыть движение через КПВВ, позволить ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста доступ на оккупированные территории и помогать заключенным, а также завершить обмен "всех на всех".

"Обсудили и кластеры, предложенные Францией и Германией как план движения к миру. Это действенные и четкие шаги, которые помогут закончить войну", – заявил президент.

По его словам, переговоры провели и об оккупированном полуострове, и Макрон "знает, что Крым – это Украина".

"Я также убежден, что мы должны получить ПДЧ в НАТО. Не мог обсудить этот вопрос с канцлером Меркель, но увидел поддержку президента Макрона", – рассказал Зеленский.

"И напоследок. Сегодня, во времена развития технологий, сильный не тот, кто имеет оружие и умеет стрелять. Сильный тот, кто умеет говорить и действовать для сохранения человеческих жизней и мира. Пришло время для действий настоящих друзей Украины. Мы с Эммануэлем Макроном – точно на одной волне и имеем общее видение", – подытожил украинский лидер.

Как писал OBOZREVATEL:

Украинский глава 16 апреля прибыл в Париж для встречи с Макроном. Кроме того, в онлайн-режиме к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.