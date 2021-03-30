Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс без Зеленского

В России заявили, что во время онлайн-конференции 30 марта лидеры Германии, Франции, а также Кремля – Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин – обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Кремля. Отметим, что ранее российская сторона говорила о подготовке такой беседы без участия президента Владимира Зеленского. Тогда в МИД Украины в ответ раскритиковали такой шаг.

Путин, судя по сообщению, обвинял Украину в якобы невыполнении договоренностей. Также он настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".

Кроме того, российский президент заявил, что якобы именно украинская сторона провоцирует эскалацию на линии фронта, хотя это не так.

"В ходе подробного обмена мнениями по ситуации в Украине подтверждена безальтернативность минского "Комплекса мер" 2015 года как основы урегулирования "внутреннего конфликта" в этой стране", – также говорится в сообщении Кремля. Пресс-служба намеренно назвала развязанную Россией войну конфликтом "внутри" Украины.

На переговорах политики коснулись и других тем, в частности, российской вакцины от коронавируса "Спутник V", положения дел в отношениях между Россией и ЕС, деле оппозиционера Алексея Навального. Обсудили также Белоруссию, Ливию, Сирию и Иран.

Как писал OBOZREVATEL, в Кремле ранее заявили о полном отсутствии прогресса в рамках Минского процесса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так же утверждает, что с "нормандским форматом" дела вообще плохи.