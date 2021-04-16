Зеленський прибув на переговори з Макроном і Меркель: усі деталі

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня прибув до Парижа для зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном. Крім того, в онлайн-режимі до них приєднається канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Головна мета його візиту – обговорення стягування російських військ до українського кордону для ескалації конфлікту. Крім того, планується розгляд питань реформ в Україні. OBOZREVATEL стежить за спілкуванням трьох лідерів онлайн.

13:44 – літак глави держави та першої леді України Олени Зеленської прибув у Париж.

14:04 – пресслужба Офісу президента повідомила, що в Єлисейському палаці розпочалася зустріч Зеленського та Макрона у форматі віч-на-віч.

Нагадаємо, під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягнула свої війська до українського кордону відразу на трьох напрямках – у тимчасово окупованому Криму, на півночі й на Донбасі.

Таке нагнітання ситуації не пройшло повз увагу Заходу. Так, у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі було скликано позачергове засідання Комісії Україна – НАТО.

Крім того, в Європейській комісії на 19 квітня запланували засідання міністрів закордонних справ через ескалацію на сході України.

Також ситуації на Донбасі буде присвячено спільне засідання обох директивних органів ОБСЄ, що постійно діють, – Постійної ради і Форуму безпеки співпраці.

Нагадаємо, що Європа рішуче налаштована в сенсі реакції на дії Росії біля кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.

Так, німецький політик і депутат Європейського парламенту Манфред Вебер запропонував утихомирити країну-агресора заморожуванням рахунків олігархів і від'єднанням її від міжнародної платіжної системи SWIFT.

А МЗС Франції та Німеччини навіть виступили зі спільною заявою, в якій засудили РФ за зростання кількості порушень режиму припинення вогню на сході України.

Уже після погіршення ситуації в зоні ООС, але перед зустріччю із Зеленським Меркель і Макрон провели телефонні переговори з лідером Росії Володимиром Путіним. Вони відбулися 30 березня.

Показово, що Меркель і Макрон закликали РФ взяти на себе відповідальність за те, що відбувається на Донбасі, а також провести зустріч у "нормандському форматі". Проте в пресрелізі Кремля про це змовчали і традиційно заявили, що Мінські домовленості не виконує Україна.

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