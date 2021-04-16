Зеленский – об Украине в НАТО: в июне мы узнаем, какие страны нас поддерживают

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в июне 2021 года на саммите НАТО станет известно, какие страны поддерживают предоставление Украине плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

Об этом он заявил после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Трансляция его брифинга велась на странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам главы государства, он "ощущает поддержку по вопросу предоставления ПДЧ", однако когда это произойдет – неизвестно.

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