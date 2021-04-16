Зеленский – о необходимости встречи Байдена с Путиным: когда есть диалог, пушки молчат

Встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина является необходимой и очень актуальной. Она может помочь решить некоторые вопросы.

Об этом во время пресс-конференции после встречи с французским лидером Еммануэлем Макроном заявил президент Украины Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат. Мне кажется, что диалог между этими странами должен быть, потому что иногда, когда такие большие государства не разговаривают, страдают другие. Поверьте, мы это понимаем", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в случае, если Байден и Путин будут говорить во время встречи об Украине, это обсуждение не будет предметным и правильным без участия нашей стороны.

Напомним, Владимир Зеленский 16 апреля прибыл в Париж для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Кроме того, в онлайн-режиме к ним должна была присоединиться канцлер Германии Ангела Меркель.

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