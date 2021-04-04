Германия и Франция осудили Россию за эскалацию на Донбассе

В Германии и Франции выразили обеспокоенность из-за роста числа нарушений Россией режима прекращения огня на востоке Украины с июля 2020 года.

Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел обоих стран.

"Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию", – говорится в сообщении.

В заявлении отмечено, что Франция и Германия подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"В качестве посредников в нормандском формате Германия и Франция стремятся выполнить Минские договоренности в полном объеме. С этой целью на регулярной основе продолжаются переговоры", – сообщили иностранные дипломаты.

Европейские страны поддержали продление мандата Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине и призвали к снятию ограничений на ее свободу передвижения, чтобы СММ могла выполнять свои задачи в соответствии со своим мандатом.

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