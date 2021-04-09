Зеленский поедет к Макрону поговорить с глазу на глаз

Президент Владимир Зеленский отправится во Францию, чтобы провести личную встречу с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом для Kyiv Post рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен. По его словам, Зеленский отбудет в Париж к концу следующей недели.

"Основная цель визита – встретиться с Макроном с глазу на глаз", – отметил он.

Дипломат сказал, на повестке дня будут две важные темы: наращивание российской военной мощи у восточной границы Украины и статус реформ в нашей стране, особенно в отношении создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы.

Де Понсен отметил, что российское военное передвижение у границ Украины "значительно отличающимся от того, что мы видели в предыдущие годы".

Также посол сказал, что Зеленский хочет изменить Украину, но еще не нашел пути к успеху.

"Мы не сомневаемся в его желании провести реформы. Это важно, но этого недостаточно. Но когда мы углубляемся в подробности того, как идут реформы, мы продолжаем разочаровываться. С сентября в центре внимания находится мать всех реформ – судебная система. Это ключ. Это основная просьба иностранных инвесторов (которые говорят), что мы не будем вкладывать ни доллара или евро в эту страну, если вы не можете рассчитывать на справедливую и компетентную судебную систему", – рассказал посол.

Де Понсен подчеркнул, что Франция четко знает, что Россия – агрессор, а Украина – его жертва. Более того, по его словам, РФ является самым большим препятствием на пути к миру.

"Проблема в России и отсутствии желания двигаться вперед. Понятно, что нас разочаровывает позиция России. Мы много раз говорили об этом публично", – сказал дипломат.

Однако во Франции не намерены призывать к более жестким санкциям против Кремля.

"Конечно, сейчас не время смягчать санкции. Дальнейшее введение санкций – это политическое решение, которое в настоящий момент не рассматривается", – указал де Понсен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшее время глава нашего государства Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу без участия российского лидера Владимира Путина.