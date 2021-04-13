Кулеба: Украина не планирует наступление на Донбасс, а РФ стянула войска по трем направлениям
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет войны и не готовит эскалаций на Донбассе – никаких наступлений или ограниченных военных операций.
По его словам, на этот раз страна-агрессор не сможет неожиданно нанести удар по нашей стране, но в случае новой агрессии ее цена для РФ будет высокой. Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, где 13 апреля созвали внеочередное заседание Североатлантического альянса.
"Украина не хочет войны, мы не планируем никакого "наступления". Украина верна дипломатическим и политическим средствам решения конфликта", – отметил Кулеба.
Он напомнил, что сегодня Российская Федерация стягивает свои войска к украинской границе на трех направлениях – в Крыму, на севере и на Донбассе.
"Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, на оккупированных территориях и в море... За две недели она интенсифицировала свою воинственную пропаганду, которая дегуманизирует украинцев и призывает к ненависти по отношению к нам", – отметил глава украинского МИД.
Во время Комиссии Украина-НАТО, добавил министр, с партнерамивелось обсуждение, как реагировать на такую концентрацию российских войск..
"На этот раз РФ не сможет неожиданно нас застать. Украина и наши друзья остаются бдительными. Мы не будем терять время и, если Москва начнет новую спираль насилия или неразумно будет действовать, это будет ей дорого стоить", – подчеркнул Кулеба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Дмитрий Кулеба отметил, что для обеспечения защиты Украины от российской угрозы нужно выполнить три задачи. Самая главная из них – дать понять России, что любая вооруженная эскалация приведет к "тяжелым последствиям".
Со своей стороны министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Украине непременно нужна вооруженная поддержка, чтобы противостоять агрессии Кремля.