Режим ЧП допускает ограничения передвижения между областями и выезда за границу: что нужно знать

Депутаты Верховной Рады ввели режим чрезвычайного положения на территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Из-за ужесточения российской агрессии он будет установлен на 30 дней и при необходимости продлен еще на такой же срок.

Соответствующее решение парламентарии поддержали 335 голосами. Это произошло на пленарном заседании в среду, 23 февраля, которое транслировалось онлайн на телеканале "Рада" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Принятый документ предусматривает, что во время чрезвычайного положения в Украине может быть ограничено движение граждан между областями и запрещен выезд военнообязанным за границу.

Отметим, что в этот день состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором Верховной Раде предложили ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донетчины и Луганщины. Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что на Донбассе еще с 2014 года действует особый правовой режим.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду на утверждение указа о введении чрезвычайного положения в Украине. Главы французов перед заседанием внесли в документ изменения.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, на жизни украинцев режим ЧП почти никак не отобразится, но в случае необходимости соответствующие органы будут действовать согласно законодательству.

Согласно Указу могут вводиться следующие мероприятия:

установка особого режима въезда и выезда (при необходимости)

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости)

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства,

запрет на проведение массовых мероприятий

запрет забастовок

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений

введение комендантского часа (при необходимости)

проверка документов у граждан, а в необходимых случаях проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов

запрет призывникам, военнообязанным и резервистам изменять место жительства без ведома соответствующего территориального центра

запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку

запрет работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного пользования

особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.

Согласно украинскому законодательству, режим чрезвычайного положения максимально может устанавливаться на 60 дней. В нынешней ситуации депутаты ВРУ утвердили его сроком на 30 суток, с возможностью при необходимости продлить еще на такое же время.

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