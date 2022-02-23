Депутаты Рады утвердили в первом чтении законопроект о гражданском огнестрельном оружии

Украинские парламентарии поддержали предоставление гражданам права на владение гражданским огнестрельным оружием. Законопроектом предусматривается установление в стране порядка обращения оружием.

Документ №5708 был принят пока в первом чтении. Это произошло на заседании ВРУ 23 февраля, которое транслировалось на телеканале "Рада" в YouTube (чтобы посмотреть видео, сделайте новость до конца).

"За" проект закона проголосовали 274 нардепа, в основном представители "Слуги народа". В частности, по фракциям:

"Слуга народа" – 203;

"Европейская солидарность" – 17;

ВО "Батьківщина" – 12;

"За будущее" – 16;

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"Голос" – 6;

ОПЗЖ – 0.

Четверо парламентариев высказались "против" (трое представителей ОПЗЖ и один от "Голоса"), 42 воздержались и 32 не голосовали вовсе (с поименным голосованием можно ознакомиться здесь).

Отметим, что законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" был внесен в Верховную Раду еще в июне 2021-го. Однако до конца года парламент так и не успел его рассмотреть. Поэтому нардепы планировали одобрить закон до конца работы текущей сессии, то есть до 28 января 2022 года.

Министр обороны Алексей Резников недавно призвал парламентариев разрешить использовать оружие для самозащиты гражданских людей. Он подчеркнул, что только так можно обезопасить людей.

Что предусматривает законопроект №5708:

определение условий и порядка получения физическими и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие;

создание порядка выдачи медицинской справки об отсутствии противопоказаний, не позволяющих владеть оружием;

создание Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия и определение полномочий его субъектов;

определение прав и обязанностей владельцев оружия;

установление порядка получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы, а также страхование;

разрешение использовать оружие для самозащиты ;

понятие зон свободных от оружия;

урегулирование вывоза и ввоза оружия из Украины и в нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров Украины разрешил членам добровольческих формирований территориальных общин использование личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач терробороны. Постановление №1448 определило порядок его применения.