Чрезвычайное положение будет введено по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, – Данилов

В среду, 23 февраля, состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем было предложено Верховной Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, наряду с Донецкой и Луганской областями.

Итоги заседания озвучил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. Он объяснил, что чрезвычайное положение будет введено на 30 дней, а в случае необходимости продлено еще на 30 дней.

По словам Данилова, на Донбассе не вводится режим ЧП, потому что там действует особый правовой режим с 2014 года.

Режим чрезвычайного положения будет предусматривать:

Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения.

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Ограничение движения и досмотр транспортных средств.

Ужесточение охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Запрет проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий.

Введение комендантского часа.

Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Ограничение продаж оружия, спиртных напитков.

Изъятие в случае необходимости у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – обучающей военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ.

Регулировка работы гражданских теле- и радиопрограмм.

Строгость чрезвычайного положения будет различаться по регионам. В зависимости от тех или иных территорий будут приниматься разные меры.

"При необходимости соответствующие органы будут действовать соответственно", – сказал секретарь СНБО.

В то же время, он заверил, что на жизни обычных граждан это никак не отразится.

Комендантский час в Украине будет вводиться в тех или иных регионах только при необходимости в случае усиления агрессии РФ.

"В зависимости от ситуации, штабы на той или иной территории могут принимать те или иные решения. Еще раз подчеркиваю, при необходимости. Никто не будет, извиняюсь за словосочетание, никого кошмарить. Но в случае необходимости для обеспечения безопасности это наша обязанность, это наша задача", – предупредил Данилов.

В сложившейся ситуации власти готовы будут ввести режим военного положения.

"В случае необходимости это военное положение будет введено мгновенно. Пока такого решения нет, но мы готовы к любым вещам", – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО отрицает, что президент Украины Владимир Зеленский говорил на Мюнхенской конференции по безопасности о возобновлении разработки ядерного оружия. Он лишь обращал внимание подписавшихся на Будапештский меморандум.

"О том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел", – сказал Данилов.

Данилов уточнил, что заседание Совета нацбезопасности остается открытым, все находятся на своих местах, никто не покидает Киев.

"В случае необходимости мы будем собираться в очень короткий промежуток времени для принятия тех или иных важных решений для нашего государства", – добавил он.

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