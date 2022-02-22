'Путин разорвал в клочья Минские соглашения': Совбез ООН провел срочное заседание из-за 'признания' Россией 'Л/ДНР'. Главные заявления

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (Радбез ООН) по призыву Украины и ее союзников созвал срочное заседание на фоне "признания" Россией "независимости" так называемых республик "Л/ДНР". Своим документом глава страны-агрессора разрешил ввод российских войск на территорию временно оккупированного Донбасса, что засудил весь цивилизованный мир.

Как передает CNN, встреча анонсировалась в открытом формате с выступлениями на ней всех стран-членов, учитывая РФ. Мероприятие началось в 21:00 понедельника по нью-йоркскому времени или в 04:00 вторника, 22 февраля по Киеву.

На нем Кремль призвали отказаться от действий, приводящих к эскалации, а представитель последнего обвинял Киев в невыполнении "Минска". Трансляция доступна на YouTube-канале ООН, OBOZREVATEL собрал главные заявления, прозвучавшие на заседании (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

Соединенные Штаты, Британия и Франция направили запрос в Совбез ООН о проведении срочного заседания по ситуации в Украине, которая сложилась после "признания" Россией "Л/ДНР". Члены Совбеза ООН Албания, Ирландия, Норвегия и Мексика также поддержали этот запрос.

"Мы поддерживаем призыв Украины к срочному созыву Совета безопасности ООН. Совбез должен потребовать, чтобы Россия уважала суверенитет и территориальную целостность Украины, государства-члена ООН", – ранее заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она подчеркнула, что признание Путиным частей региона Донбасса "независимыми государствами" является неспровоцированным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Вчерашние действия Кремля Томас-Гринфилд назвала полным отказом от Минских соглашений и нарушением резолюции 2202 (2015) Совбеза ООН.

"Заявление России – не более чем театр, очевидно, призванный создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину", – предположила постпред США в ООН.

Отметим, что в феврале 2022-го в Совбезе ООН председательствует Российская Федерация.

"Нет вакцины от вируса распространяемого Кремлем. Важно понять, кто действительно друг и член ООН, а кто будет и дальше сдерживать Россию словами", – призвал на заседании постоянный представитель Украины Сергей Кислица.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд опровергла обвинения Путина в том, что Украина якобы хочет заполучить с помощью Запада ядерное оружие. В Вашингтоне действия России по "Л/ДНР" назвали попыткой создать предлог для дальнейшего вторжения.

Также она добавила, что США не планируют поставлять ядерное оружие в Украину, "которая его не хочет".

Представитель Британии в ООН Барбара Вудворд заявила, что РФ своими действиями серьезно нарушает международное право и это будет иметь серьезные последствия, в том числе экономические.

"Россия подошла к грани, призываем отойти от нее", – указала она.

Представители Албании и Франции выразили схожие мнения, осудив направление российских вооруженных сил на оккупированные территории Донбасса.

Они заявили, что Россия нарушает целостность, и ставит под угрозу суверенитет Украины.

Представитель Мексики призвала к территориальной целостности Украины в международно-признанных границах, указав: "Пора стать на путь демократии".

Со своей стороны представитель Ирландии добавила: "Украина сохранила лицо, несмотря на провокации". Она призвала Кремль вывести российские войска с украинской территории и отказаться от действий, которые приводят к эскалации.

"Признание "Л/ДНР" идет вразрез работе в "нормандском формате", а также влечет за собой нарушение принципов международного права…" – подчеркнула представитель Норвегии.

"Голоса войны громкие, но голоса мира громче. Мы на грани, но еще не провалились в пропасть", – констатировал представитель Ганы.

В свою очередь представитель РФ Василий Небензя обвинил во всем "майданский режим" в Украине, утверждая, что Киев "не выполняет Минские соглашения" и якобы не хочет дипломатии.

"Оставлю прямые выпады в наш адрес без реакции. Надеялись, что майданский режим одумается", – высказался он на заявления членов Совбеза ООН.

21 февраля глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Ранее подобные просьбы ему озвучили главы так называемых республик и нелегитимная Государственная дума России. Вопрос рассматривался на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, во время которого произошли курьезные моменты, а саму встречу российского лидера с политиками назвали заранее срежиссованной и записанной.

Глава страны-агрессора также подписал соответствующие указы о "признании республик", позволяющие введение российских вооруженных сил на территорию Донбасса. Документы вступили в силу в тот же день.

Позже Путин выступил с обращением к россиянам, которое посвятил Украине. Он выражал угрозы украинскому государству и претензии НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты и обычные граждане поделились мнениями о "признании" Россией "Л/ДНР". Некоторые отметили, что в стратегической перспективе это решение якобы играет на руку Украине, вместе с тем предупредили, что стоит готовиться к сложному периоду.