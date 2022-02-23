Путин сошел с ума, медлить с санкциями нельзя: как реагирует Запад на решение Путина признать "Л/ДНР"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Действия Кремля вызвали бурное осуждение со стороны мировых лидеров, которые пригрозили Москве новыми санкциями и серьезными последствиями. А западная пресса назвала решение российского руководства сигналом к готовности развязать еще большую войну с Украиной.

Что еще иностранная пресса пишет о признании псевдореспублик на оккупированном Донбассе – читайте в подборке OBOZREVATEL.

Британское издание The Guardian назвало "абсурдным спектаклем" заседание Совета безопасности России, на котором его участники высказывались за признание независимости "ДНР" и "ЛНР". А Times считает вчерашнее выступление Путина бессвязным и странным уроком истории.

Журналисты пишут, что глава Кремля вынашивает гораздо более грандиозные планы, чем просто откусить кусочек от востока Украины и взять на себя официальную ответственность за территории, которые он и так уже де-факто контролировал.

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Об этом говорят и "зловещие" слова Путина о том, что если Киев не прекратит боевые действия, то Украина понесет ответственность "за продолжение кровопролития". Это звучало просто как объявление войны, добавляет издание.

Еще до появления новостей о вводе войск РФ на территорию ОРДЛО автор материала предположил, что в качестве следующего шага Путин может "направить своих военных для "защиты" регионов, что может стать прелюдией к более масштабной войне на востоке Украины и даже вторжению российских сил в страну". Именно для этого, считает журналист, российский президент стянул более 100 тысяч солдат к украинским границам.

В другом материале The Guardian утверждает, что признание "Л/ДНР" может "либо заморозить конфликт на юго-востоке Украины, либо разжечь его вновь – в зависимости от реакции Украины и от того, будет ли стремиться Путин захватить новые территории".

В своем выступлении Путин в очередной раз исказил историю и назвал Украину "изобретением Ленина", который, по мнению президента РФ, ошибочно наделил страну государственностью. New York Times подчеркивает, что ложная интерпретация истории была запредельной даже по меркам бывшего КГБшника, назвавшего распад СССР величайшей геополитической катастрофой ХХ века.

"Аргумент Путина о том, что Украина исторически принадлежала России, просто неверен", – цитирует NYT Клиффа Купчана, председателя консалтинговой организации по оценке политических рисков Eurasia Group.

В советское время украинский язык подвергался угнетениям, был изгнан из школ, а украинской культуре было разрешено существовать только в карикатурных образах танцующих казаков. Не Москва предоставила Украине независимость, а украинский народ, который в 1991 году решительно проголосовал за выход из состава СССР, подчеркивает NYT.

Теперь, когда более 100 тысяч российский солдат окружили Украину, как советский серп, заявление Путина об "исторической ошибке" вызовет содрогание на всех землях, когда-то находившихся под властью Москвы. "Кажется, он закладывает основу для принятия мер, выходящих далеко за рамки сугубо лишь признания двух небольших отколовшихся "республик", – сказано в материале.

По мнению журналистов Daily Telegraph, вчерашнее обращение Путина к народу оставило мало надежд на то, что войны между странами удастся избежать. 21 февраля вечером глава Кремля направил на оккупированный Донбасс своих военных для "поддержания мира".

Издание также цитирует представителя западных спецслужб, который утверждает, что российские подразделения на всех предполагаемых направлениях готовы к атаке. "Все признаки, которые мы видим, свидетельствуют о крупномасштабном вторжении", – отметил он.

Ряд западных политиков уже анонсировал санкции против людей, причастных к признанию "Л/ДНР". Так, американский президент Джо Байден подписал указ о полном запрете торговли и инвестиций с псевдореспубликами.

Но все еще неясно, войдут ли в пакет "разрушительные санкции", которые обещал Вашингтон в случае российского вторжения. Некоторые политики считают, что самые мощные ограничения следует придержать в резерве на случай, если российские войска пересекут границу.

Так, в разговоре с журналистами CNN высокопоставленный чиновник администрации Байдена предположил, что введение "миротворческих" сил РФ на восток Украины не приведет к полному пакету санкций, которыми Вашингтон угрожает в случае вторжения, констатировав, что "российские силы и так присутствуют в этих районах" с 2014 года.

"Поэтому мы будем очень внимательно следить за тем, что они будут делать в ближайшие часы и дни, и наша реакция будет изменяться в соответствии с их действиями", – сказал чиновник.

Журнал Spiegel в разборе обращения Путина делает три важных вывода:

речь пока идет только о территории Донбасса: по крайне мере, официально Кремль не озвучил посягательство на другие части Украины, а претензии к Киеву ограничились "невыполнением" Минских соглашений;

признание "независимости" "Л/ДНР" может быть только прелюдией к полному присоединению Донбасса к России, даже если Путин не сказал об этом прямо. Издание напоминает об оговорке Сергея Нарышкина и попытке Дмитрия Козака коснуться этой темы на заседании Совбеза;

решение Кремля планировалось давно, считают журналисты Spiegel. Это косвенно подтвердил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который заявил, что "мы много месяцев готовились к возможной реакции на признание "ДНР" и "ЛНР".

Главный же вопрос: где Россия намерена проводить границы признанных ею "республик". Журнал также с беспокойством констатирует, что фактически "Путин завершил свое выступление угрозой войны". По версии кремлевского лидера, "Украина – территория, а не страна; ее избранное руководство – режим, и даже если стреляют лояльные Москве сепаратисты, вина лежит на Украине". "Это идеальные условия для дальнейшей эскалации. Признание "народных республик" было бы тогда только первым шагом", – пишут журналисты.

Еще одно немецкое издание Bild считает обращение Путина "совершенно безумным". По словам журналистов, своим выступлением глава Кремля "дал все сигналы о готовности к началу войны". Издание напоминает, что президент РФ назвал Украину "колонией США", ее руководство – "марионеточным режимом", а также всячески отрицал наличие у Украины собственной государственности.

Французское издание Le Monde также называет речь российского президента объявлением войны Украине. Журналисты сомневаются, что теперь Путин ограничится только одним Донбассом.

"Это серьезная эскалация в конфронтации с Западом, которая продолжается уже несколько месяцев... После апокалиптической речи, которую многие россияне восприняли как объявление войны Украине, трудно представить, что президент России ограничится единственным маневром на Донбассе", – сказано в материале.

После 21 февраля, пишет The Washington Post, стало ясно, что Путина не удержать, война вероятна, и нет больше причин ждать с введением санкций – "даже с их распространением за пределы отколовшихся регионов, на которые сразу нацелился Белый дом. Это был бы первый шаг в решительном реагировании на этот геополитический кризис, но вряд ли последний".

Что в итоге? Западные СМИ констатируют, что решение о признании "Л/ДНР" означает выход Москвы из Минских соглашений – единственного документа, на котором должен быть основан мирный процесс на Донбассе. Одновременно с этим издания отмечают тревожные месседжи в обращении Путина, которые могут быть сигналом готовности российских властей к новой эскалации войны.