Путин не в своем уме, он представляет угрозу для всего западного мира: в Daily Mail призвали жестко наказать Россию

Признав "независимость" так называемых республик "Л//ДНР" на востоке Украины и направив свои войска в качестве "миротворцев", глава России Владимир Путин выбрал путь конфронтации. Он показал, что никогда не был заинтересован в дипломатическом решении ситуации, а "настроен на войну".

Об этом говорится в материале британского историка, обозревателя и телеведущего Доминика Сэндбрука на Daily Mail. Подпитываемого гневом и негодованием главу страны-агрессора автор называет не просто "бандитским диктатором", а человеком, представляющим опасность для западного мира.

"Если мы не противостоим ему сейчас, нам придется заплатить еще более высокую цену. Пришло время встать на защиту свободы", – призвал он.

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По его словам, даже самому наивному наблюдателю по политической ситуацией в мире теперь должно быть совершенно очевидно, что Путин решил "потушить угли демократии в Киеве" и вернуть Украину на "имперскую орбиту Москвы".

Цитируя британского премьера Бориса Джонсона, автор пишет, что жестокий захват территории главой РФ представляет собой самую большую угрозу миру в Европе с 1930-х годов.

"Путин – не Адольф Гитлер. Еще нет. Но тем не менее он жестокий, самовластный, нетерпимый хулиган, кипящий яростью и негодованием, зацикленный на воображаемых несправедливостях истории, одержимый идеей перекроить карту Европы и восстановить господство России над ее меньшими соседями", – заявил Сэндбрук.

Он подчеркнул, что ныне, как и в 1930-е, Запад стоит перед жестким выбором. Мировые лидеры пытались умиротворить главу Кремля, и сдержать его действия, но не смогли, констатирует британский историк, напоминая о Грузии и оккупации Крыма, разжигании насилия и ненависти на Донбассе, "где уже убито не менее 14 тысяч человек".

"Мы наблюдали, как российские шпионы пытались отравить невинных людей на улицах Солсбери, и как поддерживаемые Россией террористы сбили рейс Malaysian Airlines, в результате чего погибло 298 пассажиров и членов экипажа. И на каждом шагу убеждали себя, что выбираем взрослый вариант – разумный путь компромисса и консенсуса", – вспомнил Сэндбрук, предупредив, что еще одна такая уступка, и Кремль наверняка будет удовлетворен, что ему все "сходит с рук".

В своем материале британский обозреватель говорит, мол, некоторые люди до сих пор заблуждаются относительно того, что происходит на восточной окраине Европы. Они настаивают на том, что "Украина – далекая страна, о которой мы ничего не знаем". А также повторяют российскую пропаганду о расширении НАТО и агрессии Запада.

Но вопреки смехотворным утверждениям главы страны-агрессора, подчеркивает Сэндбрук, украинцы имеют полное право на свою с таким трудом завоеванную независимость, жить в мире. Он призвал действовать и встать на защиту свободы.

"Если мы не дадим Путину отпор сейчас, если не подадим мощный сигнал о том, что насилие недопустимо, тогда мы дадим зеленый свет диктаторам повсюду", – выразил убеждение историк.

Он призвал не давать России никакой пощади – экономически и культурно. В частности, разорвать все связи с российскими учреждениями, прекратить торговлю с российскими фирмами, если нужно – "выгнать испорченных детей российских олигархов из наших замечательных школ-интернатов". Все это для того, чтобы "вытеснить путинские танки с Украины" и чтобы это было "замечено как проигрыш, сигнал для остального мира".

"Мы должны поддерживать наших украинских друзей. Им не нужны более красивые слова. Им нужны деньги, лекарства и, прежде всего, средства защиты. Им нужно настоящее оружие: самолеты, танки и зенитные ракеты, чтобы защитить свою любимую страну и дать бой врагу", – подытожил автор материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, подписание Путиным указа о признании "независимости "Л/ДНР" вызвало бурное осуждение со стороны мировых лидеров. Они пригрозили Кремлю новыми санкциями и серьезными последствиями. Со своей стороны западная пресса назвала решение главы РФ сигналом готовности решить еще больше. Что еще иноСМИ пишут о признании псевдореспублик на оккупированном Донбассе – читайте в нашей подборке.