В парламенте договорились создать 'оборонную коалицию': главное из совещания Зеленского с главами фракций

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 февраля, провел совещание с представителями депутатских фракций и групп. Стало известно, что вопрос введения во всей стране военного положения не обсуждался. Однако "проговаривалось" введение такого режима в Донецкой и Луганской областях.

Заседание прошло на фоне признания Россией "независимости" так называемых республик "Л/ДНР", а также на фоне риска полномасштабной агрессии Кремля против Украины. Встреча началась в 19:00.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что лидеры фракций договорились о создании "оборонной коалиции" в парламенте.

"Нужно быть готовыми, но пока военное положение вводить не нужно до тех пор, пока не начнется открытая агрессия. Вопрос военного и особого положений в приграничных областях обговаривали более детально и возможно на эти решения пойдут, зависит от того как будет развиваться ситуация", – сказал Арахамия.

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Как рассказал сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, на совещании президент обсудил с политиками увеличение финансирования армии. Это могут сделать за счет увеличения ренты за газ.

Вместе с тем, по его словам, тема разрыва дипломатических отношений с РФ не поднималась во время этой встречи.

А лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко принес на встречу с президентом Владимиром Зеленским конкретный план для укрепления обороноспособности Украины.

"Мы не видим больше необходимости держать расстояние для нашей тяжелой техники и артиллерии. Мы должны увеличить возможности реагирования в случае продолжения агрессии против нашего государства", – сказал политик.

Напомним, 21 февраля глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Ранее подобные просьбы ему озвучили главы так называемых республик и нелегитимная Государственная дума России. Вопрос рассматривался на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, во время которого произошли курьезные моменты, а саму встречу российского лидера с политиками назвали заранее срежиссированной и записанной.

Глава страны-агрессора также подписал соответствующие указы о "признании республик", позволяющие введение российских вооруженных сил на территорию Донбасса. Документы вступили в силу в тот же день.

Позже Путин выступил с обращением к россиянам, которое посвятил Украине. Он выражал угрозы украинскому государству и претензии НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты и обычные граждане поделились мнениями о "признании" Россией "Л/ДНР". Некоторые отметили, что в стратегической перспективе это решение якобы играет на руку Украине, вместе с тем предупредили, что стоит готовиться к сложному периоду.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что введение войск Российской Федерации на территорию Донбасса повлечет ужасные последствия не только для Украины, но и для всей Европы, всего мира. По ее словам, действия Москвы можно расценивать как предлог для войны.

В 4 утра по Киеву 22 февраля Совбез ООН провел срочное заседание из-за "признания" Россией "Л/ДНР". Представители многих стран отметили, что этим "Путин разорвал в клочья Минские договоренности".

Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы ввести против России жесткие санкции. Они в первую очередь будут касаться финансовых ограничений для промышленности, а также отдельных граждан РФ.