Зеленский объявил о мобилизации резервистов в особый период. Видео и все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале призыва резервистов в особый период. На военную службу призовут граждан, которые зачислены в военный оперативный резерв.

Об этом президент сказал во вторник, 22 февраля, в своем новом обращении к гражданам Украины. При этом он отметил, что необходимости в общей мобилизации сейчас нет.

"На сегодняшний день нет нужды в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Нужно повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", – сказал Зеленский.

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В ближайшее время в Украине также проведут учебные сборы резервистов системы территориальной обороны.

Глава государства подчеркнул, что украинцы – это мирная нация и все в нашей стране хотят тишины, но "если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем".

Отметим, что такое решение о призыве резервистов в стране принимает Верховный Главнокомандующий ВСУ (президент Украины) по представлению Главнокомандующего ВСУ.

Известно, что для призванных в особый период резервистов действуют те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотрены и для мобилизованных лиц. Молодым людям в течение полугода после окончания такой службы государство окажет содействие в трудоустройстве.

Напомним также, что в Украине ввели уголовную ответственность за уклонение от призыва в особый период, а также от воинского учета или учебных (специальных) сборов. Соответствующий закон в апреле прошлого года подписал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский провел совещание с представителями депутатских фракций и групп. На нем договорились о создании "оборонной коалиции" в парламенте, а также обсуждали возможность введения военного положения в некоторых областях.