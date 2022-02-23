Призыв резервистов в ряды ВСУ стартует 23 февраля: появилось детальное разъяснение

С 23 февраля в Украине начался призыв резервистов, о котором заявил президент Владимир Зеленский. Они должны самостоятельно явиться в свои воинские части, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой территориальный центр комплектования.

Об этом сообщили в Facebook Сухопутных войск ВС Украины. Отмечается, что призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет – как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Максимальный срок службы – 1 год.

Как сообщили в ВСУ, резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу ранее и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

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Важно, что за призванными резервистами согласно Закону Украины будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

В случае, если человек по определенным причинам, предусмотренным Законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. Отмечается, что за неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Резервистами оперативного резерва являются военнослужащие, освобождаемые от военной службы в особый период. По своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, и приобрели определенную военную учетную специальность.

Согласно Закону в особый период резервисты могут быть призваны на военную службу в течение суток без объявления мобилизации. Право объявить о таком призыве имеет президент Украины.

Напомним: 22 февраля в своем новом обращении к гражданам Украины президент Владимир Зеленский объявил о начале призыва резервистов в особый период. На военную службу призовут граждан, отнесенных к военному оперативному резерву. В то же время он подчеркнул, что нужды в общей мобилизации сейчас нет.

"Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Нужно повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке", – пояснил Зеленский.

В ближайшее время в Украине пройдет учебное собрание резервистов системы территориальной обороны.

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