Украину создали большевики, а Крым подарил Хрущев: Путин начал обращение к россиянам с угроз украинцам

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, выступил с обращением относительно украинского государства. Предполагается, что глава Кремля должен озвучить свое решение относительно признания "независимости" ОРДЛО.

Телеобращение началось в 20:45, его транслируют на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Путин заявил, что современная Украина якобы была полностью создана Россией, а Хрущев "зачем-то подарил Крым Украине". Также он сказал, что наше государство для РФ "не просто соседняя страна".

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Путин начал открыто угрожать Украине. "Это Украина имени Владимира Ильича Ленина – он ее автор и архитектор, включая Донбас. Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас вполне это устраивает. Мы готовы показать вам, что для Украины значит настоящая декоммнизация", – заявил он.

Руководитель страны-агрессора сказал, что Украина "приписывает себе завоевание независимости, но это не так". Распад "исторической России под названием СССР", сказал Путин, на совести большевиков. По его словам, они "втиснули Донбасс в состав Украины".

Он заявил, что Россия всегда сотрудничала с Украиной "открыто, честно и с уважением к ее интересам, но вместо партнерства начало превалировать иждивение". Москва якобы рассчиталась за долги Украины, но Киев отказался "исполнять соглашения о возврате имущества".

"Общая выгода для бюджета Украины от помощи России разных видов в 1991-2013 годах составила, по экспертным оценкам, $250 млрд", – сказал Путин.

Он в очередной раз повторил кремлевское пропагандистское высказывание о государственном перевороте в Украине и заявил, что накажет "тех, кто сжег людей в доме профсоюзов в Одессе".

"Радикалы воспользовались справедливым недовольством населения. Довели Майдан до государственного переворота. По имеющимся данным, материальная поддержка со стороны США составляла один миллион долларов в день", – сказал Путин.

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Напомним, накануне для обсуждения вопроса относительно псевдореспублик глава Кремля созвал заседание Совета безопасности России. Все его участники выступили за "признание независимости" "Л/ДНР".

Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев даже заявил, что фейковые республики нужно признавать "в их административных границах включая Мариуполь". Подробнее о том, какие еще высказывания звучали во время заседания, читайте в нашем материале.

Напомним, что "ДНР" и "ЛНР" являются террористическими организациями, которые поддерживаются Россией. Территории, которые сейчас контролируются "республиками", считаются оккупированными. На данный момент "Л/ДНР" не получили признания ни одного государства-члена ООН.

К слову, заседание Совбеза могло оказаться постановочным шоу – часы на руке министра обороны РФ Сергея Шойгу показывали 12:47, что не соответствовало московскому времени на момент "прямого эфира".

Соответственно, заседание могло транслироваться в записи, то есть оно состоялось еще до того, как главари "ЛНР" И "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Путину с просьбой признать "независимость".

Необходимость признать самопровозглашенные республики боевики объясняют фейковой информацией о якобы наступлении ВСУ на Донбассе, которую распространяют российские пропагандисты. При этом, как выяснилось, видеобращения они записали за два дня до публикации – до заявленной ими "атаки Украины".

Примечательно, что в "конституциях" обеих псевдореспублик указаны их границы в пределах всей Донецкой и всей Луганской областей. Следовательно, "признание" субъектности "ЛДНР" несет Украине огромные риски в том плане, что РФ под предлогом защиты "своих граждан" может начать определенные действия на подконтрольной Украине территории.

Напомним, что Госдума РФ поддержала постановление о "признании" "республик" еще 15 февраля. В Украине и в мире скандальная инициатива вызвала острую критику. В МИД Украины заявили, что "признание" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей, а глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что это создаст дополнительные территориальные претензии к Украине.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "инициативу" нарушением международного права и напомнил, что Донецк и Луганск – это Украина. Сам Путин тогда заявил, что Россия "должна все сделать, чтобы решить проблемы Донбасса".

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций наша страна не планирует. По словам секретаря СНБО, есть угроза, что представители России на Донбассе будут совершать какие-либо провокации, чтобы обвинить в них украинских военных.