Российские банки, технологии и удар по элите: Байден объявил о введении новых санкций против РФ. Видео

Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России из-за признания ею "независимости" "Л/ДНР". Они станут дополнением к уже объявленным ограничительным мерам.

Об этом американский лидер заявил во вторник, 22 февраля, во время публичного выступления насчет ситуации вокруг РФ и Украины. Его речь транслировался на YouTube-канале Белого дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главное из обращения Байдена:

США введут более жесткие санкции и продолжат это делать.

Вашингтон и Берлин работают над тем, чтобы остановить запуск "Северного потока-2".

Видео дня

Ограничения затронут российские элиты, их семьи, банки, суверенный долг РФ.

За продолжение своей агрессии Россия заплатит еще большую цену.

США продолжат оказывать военную помощь Украине.

США будут защищать каждый клочок земли НАТО.

В страны Балтии будут посылать войска для обороны.

У Путина нет желания идти на диалог, а у США нет сомнений в том, что Россия – агрессор.

Признание "Л/ДНР" и дальнейшие связанные с этим действия означают, что РФ начала вторжение на территорию Украины.

США сохраняют готовность к дипломатическому пути решения кризиса.

Признание "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по словам Байдена, означает, что Россия просто отрезает себе часть Украины.

"Он (Путин) объявил о размещении российских вооруженных сил, и что они будут еще глубже заходить в эти территории. Таким образом, он для себя пытается оправдать захват новых территорий. Я знаю, что он готовит почву для того, чтобы продвинуться значительно дальше", – сказал американский лидер.

Также Байден заявил объявление новых государств со стороны Путина является серьезным нарушением международного права.

"Путин считает, что у него есть право объявлять новые страны. Это серьезное нарушение международного права. Нет сомнений, Россия сделала шаги против Украины", – подчеркнул он.

Также Байден объявил о первом пакете санкций. Под него уже попали два банка – ВЭБ (государственный "Внешкомэкономбанк") и "военный банк", однако название он не озвучил. В то же время CNN уточняет, что вторым финучреждением является "Промсвязьбанк".

Кроме того, под ограничения попал внешний долг РФ. Это означает, что Россия теперь не сможет брать кредиты или торговать на международных рынках своими гособлигациями.

Далее, 23 февраля, санкции будут введены против российских элит и их семей. По словам Байдена, они принимают участие в коррупционной политике и также должны понести наказание.

Президент США заверил, что "Северный поток-2" не будет дальше продвигаться. То есть, речь идет о блокировании газопровода.

"Когда Россия планирует следующие шаги, мы также готовимся к следующим шагам. И цена для нее станет еще большей. Мы будем их (санкции) усиливать еще больше, если Россия продолжит эскалацию", – предупредил Байден.

Он добавил, что сделает все, чтобы от ограничительных мер пострадала российская, а не американская экономика.

Американский лидер заверил, что США продолжат предоставлять Украине оборонную помощь. Также Вашингтон будет усиливать своих союзников по НАТО.

"Если Россия не выведет свои войска из Беларуси, я дал разрешение нашим военным в Европе усилить Литву, Латвию и Эстонию", – сказал Байден.

При этом он уточнил, что это лишь оборонные шаги и США не намерены нападать на Россию, однако хотят послать ей определенный месседж: "Вместе с союзниками мы будем защищать каждый клочок земли НАТО".

"Мы все еще думаем, что Россия продолжит свою атаку на Украину, но надеемся, что этого не произойдет", – подчеркнул американский президент, уточнив, что вокруг границ Украины сосредоточено около 150 тысяч российских войск.

Байден подчеркнул, что четко понимает, какая угроза для мировой безопасности исходит от Кремля. Он также обратил внимание, что речь Путина полностью искажала исторические события.

"Вчера мир услышал искаженную интерпретацию истории со стороны Путина. Ничего в его речи не говорило о готовности к диалогу. Нет сомнений, Россия является агрессором, но еще есть время отвратить самый худший сценарий. США и союзники открыты к дипломатии. Мы будем судить Россию по ее действиям, а не словам", – подытожил Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter написала, что ранее Байден твердо дал понять России, что если она вторгнется в Украину, Штаты сделают все, чтобы газопровод "Северный поток-2" не сдвинулся с "мертвой точки".

Она отметила, что Вашингтон провел с Берлином тесные консультации по этому вопросу.

Вскоре же стало известно, что Германия остановила сертификацию "Северного потока-2". На данный момент этот процесс прекращен бессрочно.

Напомним, что Джо Байден уже ввел санкции, связанные с признанием Россией "независимости" псевдореспублик "Л/ДНР". Политик назвал это решение Кремля угрозой национальной безопасности США. О том, что они запрещают, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: