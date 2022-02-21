Опубликованы указы Путина о признании 'Л/ДНР': они разрешают введение войск РФ на Донбасс. Документ

Обнародованы два указа президента России Владимира Путина, которыми он признает "независимость" "ДНР" и "ЛНР". Документы содержат пункт о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.

Оба документа от 21 февраля обнародовали РИА Новости. Они вступают в силу со дня подписания (чтобы посмотреть документы, доскролльте страницу до конца).

Каждый из указов содержит по пять пунктов.

В первом говорится о признании "Л/ДНР" "суверенными и независимыми государствами".

Во втором Министерству иностранных дел РФ поручено провести переговоры "об установлении дипломатических отношений" и "закрепить их соответствующими документами".

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В третьем также МИД поручено подготовить проекты "договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи", а затем предоставить их на подписание.

В четвертом сказано о том, что Минобороны должно обеспечить в "ДНР" и "ЛНР" "осуществление ВС РФ функций по поддержанию мира". То есть, фактически речь идет об официальном введении российских войск на оккупированные территории Украины, при чем сделано это должно быть до подписания каких-либо документов с главарями террористических формирований.

Это же подтверждает и глава комитета Госдумы по делам СНГ и делам соотечественников Леонид Калашников.

"Считаю, что она стопроцентная", – сказал он о вероятности введения российских войск.

В пятом пункте указано, что указы вступают в силу со дня их подписания – то есть, с 21 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля Путин признал "независимость" террористических формирований "ДНР" и "ЛНР". Соответствующие указы он подписал после своего обращения.