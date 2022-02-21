Россия готовит решение о признании 'независимости' 'Л/ДНР': все подробности

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сегодня будет принято решение касательно признания "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Об этом его просили главари так называемых республик, а также нелегитимная Госдума РФ.

Об этом он заявил во время большого заседания Совета безопасности Российской Федерации, главной темой которой является ситуация на Донбассе. Во время заседания лидер страны-агрессора попросил членов Совбеза высказать свое мнение касательно "признания" украинских территорий "независимыми".

Все участники совещания выступили за "признание" "Л/ДНР".

"Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня", – сказал он, закрывая встречу.

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Подробнее о том, какие высказывания звучали во время заседания, читайте в нашем материале.

Примечательно, что в "конституциях" обеих псевдореспублик указаны их границы в пределах всей Донецкой и всей Луганской областей. Следовательно, "признание" субъектности "ЛДНР" несёт Украине огромные риски в том плане, что РФ под предлогом защиты "своих граждан" может начать определенные действия на подконтрольной Украине территории.

Напомним: Государственная дума Российской Федерации еще 15 февраля поддержала постановление о "признании" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Данный документ отправили на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. Его поддержали 351 из 368 присутствующих на заседании депутатов. Инициатором обращения к президенту РФ о необходимости "признания" псевдореспублик стала Коммунистическая партия России. Он же заявил, что РФ "должна все сделать, чтобы решить проблемы Донбасса". Но канцлер Германии Олаф Шольц ответил ему, что признание "ЛДНР" станет политической катастрофой и абсолютным нарушением минских соглашений.

Решение Госдумы РФ вызвало острую реакцию в Украине и мире. Ответы МИД Украины, ЕС и НАТО читайте по ссылке. В Госдуме России также заявили, что граждане РФ якобы готовы отказаться от 13-й зарплаты ради Донбасса. Сами россияне возмутились и ответили, что парламентарии не могут решать весь народ и говорить от его имени.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры террористических "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля, заявили о срочной эвакуации населения оккупированных территорий в РФ и объявили всеобщую мобилизацию мужчин старше 17 лет.

Все это они объясняют фейковой информацией о якобы наступлении ВСУ на Донбассе, которую распространяют российские пропагандисты. При этом, как выяснилось, соответствующие видеобращения главари самопровозглашенных "республик" записали за два дня до публикации – до заявленной ими "атаки Украины".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил: Россия пытается спровоцировать Украину, однако никаких наступательных операций наша страна не планирует. По словам секретаря СНБО, есть угроза, что представители России на Донбассе будут совершать какие-либо провокации, чтобы обвинить в них украинских военных.