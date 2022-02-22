Германия остановила сертификацию "Северного потока-2" на фоне эскалации на Донбассе

Сертификацию скандального газопровода "Северного потока-2" остановили, заявил во вторник, 22 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц. Это произошло на фоне того, что глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "Л/ДНР". Он также подписал соответствующие указы, которыми разрешил введение ВС РФ на территорию Донбасса.

Минэкономики ФРГ уже остановили процесс сертификации. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Как отмечает издание, процесс сертификации газопровода прекращен "до дальнейшего уведомления". То есть пока бессрочно.

"Газопровод не может быть запущен сейчас, в кризисных условиях. Без сертификации "Северный поток-2" не может быть запущен в эксплуатацию", – цитирует немецкого канцлера Der Tagesspiegel.

Шольц обосновал этот шаг тем, что Россия нарушила "все международные соглашения" и пошла на "непонятный, неоправданный" шаг, признав украинские области "народными республиками".

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Остановка газопровода – это "четкий сигнал Москве о том, что такие действия не останутся без последствий", сказал Шольц. "У России нет поддержки в мире".

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей встречи с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом заявил, что признание Россией "независимости" террористических республик "Л/ДНР" является очередным актом агрессии против Украины. В связи с этим против РФ должны быть немедленно введены санкции, включающие полную остановку газопровода "Северный поток-2".

Решение ФРГ уже прокомментировали в украинской госкомпании "Нафтогаз". "Надеемся, что речь идет о том, что новое руководство Минэкономики и климата исправит очевидную ошибку своих предшественников и в своем официальном заключении относительно влияния "Северного потока-2" на безопасность поставок газа в Германии четко укажет, что "Северный поток-2" несет угрозу такой безопасности. Что и будет основанием для регулятора отказать в сертификации этого газопровода", – отмечает заявил глава правления компании Юрий Витренко.

Другие санкции против РФ

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд после заседания Совета Безопасности ООН заявила, что Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы ввести против России жесткие санкции. Они в первую очередь будут касаться финансовых ограничений для промышленности, а также отдельных граждан РФ.

По словам Томас-Гринфилд, Москва нарушила международное право, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает издание Reuters.

Объявить о новых санкциях против России США намерены уже во вторник, 22 февраля. Также отмечается, что ограничительные меры против РФ Соединенные Штаты подготовили совместно со своими союзниками.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на сегодня созвано внеочередное заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, на котором должны утвердить пакет санкций против России, сообщает The Guardian.

США также намерены 22 февраля объявить новые санкции против России как ответ на признание Кремлем независимости "Д/ЛНР", пишет Reuters. Как сказал представитель администрации США, Вашингтон координирует готовящееся заявление с союзниками и партнерами.

Что такое "Северный поток-2"?

"Северный поток-2" или "Nord Stream 2" – скандальный газопровод из России в Германию. Проходит через Балтийское море. Был достроен в сентябре 2021 года. Учредителем компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является концерн "Газпром".

Длина "Путинской трубы" (так часто называют этот газопровод в СМИ) по двум ниткам составляет 2468 км. Сам по себе "Северный поток-2" представляет собой расширение "Северного потока". Он проходит через Германию, Данию, Россию, Финляндию и Швецию.

Стоимость проекта составляет примерно 9,5 млрд евро. Половину из этой суммы финансируют компании из Европы – Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea, еще половину – "Газпром".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Еврокомиссии (ЕК) считают, что российский газопровод "Северный поток-2" не является проектом общеевропейского интереса, он не способствует диверсификации поставок газа. Как заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, мнение ЕК касательно "трубы" не изменилось.