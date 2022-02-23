В Украине могут ввести чрезвычайное положение в нескольких областях, – Арахамия

Украина может ввести режим чрезвычайного положения в нескольких регионах. Речь идет о тех областях, которые граничат с Россией.

Такое заявление 22 февраля сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после совещания президента с руководителями парламентских фракций и групп. Его брифинг транслировался на Facebook-странице политсилы.

Политик уточнил, что речи о военном положении пока нет, хотя идеи такие обсуждались.

"Были идеи о введении военного положения, но вводить не будем до тех пор, пока не начнется открытая агрессия", – сказал Арахамия.

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Он добавил, что подробно обсуждался вопрос чрезвычайного положения в приграничных регионах – прежде всего, в Донецкой и Луганской областях. Такое решение может быть принято в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

В то же время сам Арахамия считает, что режим ЧП уже нужно вводить. Он заверил, что как только такое решение будет принято, его проголосуют в течение дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля состоялось совещание президента Владимира Зеленского с главами парламентских фракций и групп. На нем, среди прочего, обсуждался вопрос увеличения финансирования ВСУ. А вот тема разрыва дипломатических отношений с РФ не затрагивалась. Все подробности читайте в нашем материале.