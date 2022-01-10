В Казахстане прошли новые задержания, пункты обмена валют приостановили работу (обновляется)

Понедельник, 10 января, в Казахстане объявили днем национального траура в связи с гибелью людей в результате "зачистки" митингов, которые официальные власти страны называют "террористическими актами". В ходе них умерли 164 человека, в том числе несколько детей. Президент же наградил военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Тем временем в городах приостановили работу пункты обмена валют, у магазинов люди выстраиваются в очереди за продуктами. Силовики заявляют о новых задержаниях "экстремистов, участвовавших в беспорядках", а местные СМИ публикуют кадры перебросок российских или белорусских "миротворцев" с военной техникой.

OBOZREVATEL следит за ситуацией в Казахстане в этот день онлайн (данные постоянно обновляются).

Видео дня

01:00 – В пресс-службе Нацбанка страны заявили о приостановлении пунктов обмена валюты. Такую меру объяснили "выполнением поручения власти по обеспечению стабильности финансовой системы". Отмечается, что это будет осуществляться поэтапно в связи с нестабильностью интернета и "продолжением "контртеррористических операций" в Алматы и других регионах.

02:00 – В целях поддержки ликвидности финансовых организаций Казахстанская фондовая биржа (KASE) с 10 января будет предоставлять операции репо и рынка государственных ценных бумаг в тенге. Кроме того, в зависимости от уровня стабилизации в регионах, а также после восстановления каналов связи обещают принять меры по восстановлению торговли и международных платежей и переводов на валютной площадке.

03:00 – В Комитете нацбезопасности Казахстана (КНБ) заявили о задержании четырех членов одой ячейки, руководителем которой якобы является иностранный гражданин. Их подозревают "в мошенничестве и экстремистской деятельности, руководстве и участии в экстремистской организации, а также массовых противоправных действиях". В ведомстве предоставили фото вещественных доказательств, якобы изъятых у этих людей – "огнестрельное оружие, шумовые гранаты, боеприпасы и религиозная литература".

04:00 – В КНБ опровергли распространенную в некоторых СМИ и социальных сетях информацию о хищении оружия, боеприпасов и другого имущества в филиале ведомства в городе Алматы, пишет NUR.KZ.

04:30 – В сети показали видео с улиц Алматы "после мародеров". Кадры были сняты еще 6 января.

05:00 – На въезде в город Атырау обустроили четыре КПП, там работают девять мобильных групп. В регионе ограничено движение транспорта, все водителя и пассажиры проходят тщательную проверку, передает "Казинформ".

06:00 – 10 января 2022 года в Республике Казахстан объявлен национальный траур в связи с гибелью людей в результате "террористических актов", сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook. По официальным данным, обнародованным Минздравом страны, в ходе событий 4-8 января погибли 164 человека: в Алматы 103 (в том числе двое детей), а в области еще 8, в Кызылординской области – 21, Жамбылской – 10.

07:00 – При этом президент Касым-Жомарт Токаев наградил военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей за это время. На его сайте указывается, что награды присвоили силовикам посмертно – "за мужество и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, проявленный героизм при защите интересов государства".

07:30 – Издание KazTAG опубликовало видео якобы ночных беспорядков в городе Шымкент. Кадры засняли камеры наружного наблюдения, на них изображена толпа разгуливающих по площади людей.

Напомним: ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Уже 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками, сообщалось о погибших и пострадавших. Утром 5 января президент отправил в отставку правительство и ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Кроме этого, Токаев обратился к лидерам стран ОДКБ "за помощью в преодолении террористической угрозы" – так 6 января в Казахстан начали прибывать "миротворцы" из России, Беларуси, Армении. Отмечалось, что в тот же день в разгоне протестующих в Алматы могли участвовать российские военные. Президент назвал участников протеста "преступниками и убийцами", приказав силовикам стрелять по людям на поражение без предупреждения.

Что на самом деле спровоцировало протесты в Казахстане и при чем здесь Россия – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала трагических событий в Казахстане погибли уже трое детей. Жертвами стали подростки в возрасте 11 и 15 лет, а также 4-летняя девочка, получившая огнестрельное ранение в голову.