Пустые улицы и страх перед режимом: журналисты рассказали, как сейчас живет столица Казахстана

Еще несколько дней назад бушующие протесты в столице Казахстана затихли. Теперь заснеженные улицы Нур-Султана опустели: власти страны ввели комендантский час, заблокировали интернет и ограничили снятие наличных в банках. По официальным данным, общее число погибших достигло 164.

О ситуации в городе рассказал журналист газеты La Repubblica. По его словам, на улицах можно заметить только машины такси, которые вопреки запрету выходить на улицу "пытаются заработать горсть тенге".

"Если вы платите в долларах, даже лучше... С этим правительством никто не знает, что может случиться...", – говорят водители.

Корреспондент отмечает, что привязать иностранную сим-карту к национальному оператору практически невозможно. Интернет по-прежнему не работает, поэтому жителям столицы ничего не остается, как вернуться к использованию смс-сообщений.

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"Страх перед казахстанским режимом чувствуется, как только выходишь из аэропорта. Длинный, заснеженный и пустынный проспект, ведущий к центру города, охраняется армейскими броневиками. Отряд солдат с винтовками на плечах наблюдает за несколькими иностранцами, которые молча маршируют в морозной ночи. С 23:00 до 7:00 никто не может выйти из дома. Чрезвычайное положение продлится до 19 января и распространяется на всю страну. Нур-Султан превратился в город-призрак", – пишет журналист Фабио Тоначчи.

В гостиницах запрещено совершать звонки – как местные, так и международные. Кроме того, опасаясь психоза среди населения, правительство ввело ограничение на снятие наличных в банкоматах – в день можно получить не более 10 тысяч тенге (20 евро). "Казахстан – израненная и напуганная страна", – констатирует La Repubblica.

О ситуации в городе также рассказал журналист телеканала "Настоящее время" Даурен Хаиргельдин. По его словам, улицы Нур-Султана патрулируют полицейские и военизированная охрана, а в аэропорту стоит военная техника.

"Правда, мы не могли понять, это казахстанские военные или же миротворческий контингент. Потому что никаких опознавательных знаков на них нет. Диалога также никакого не получилось. Мне просто вежливо намекнули, чтобы мы с микрофонами к этим людям не подходили", – рассказал он.

Журналист также добавил, что интернет в городе включают на два часа в день. А для того чтобы люди имели хоть какую-то информацию, внесетевой доступ получили несколько провластных СМИ.

"Ситуация стабилизируется, но в Алматы все еще слышны выстрелы. Есть одна очень тревожная деталь: между протестующими и теми, кто грабил магазины, стоит знак равенства. То есть власти называют всех террористами", – резюмировал Хаиргельдин.

Отметим, в казахстанском Минздраве сегодня сообщили, что с начала протестов в стране погибли 164 человека. Однако вскоре эту информацию в ведомстве опровергли и заявили о "технической ошибке".

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире парламентского канала Рада политический эксперт Инна Силантьева назвала вышедших на протест граждан Казахстана террористами. Она также похвалила Александра Лукашенко, нелегитимного президента Беларуси.