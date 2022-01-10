В Казахстане умер топ-полицейский, на которого завели дело из-за акций протеста: СМИ говорят о самоубийстве

В Казахстане умер начальник Департамента полиции Жамбылской области Республики Казахстан Жанат Сулейменов. Официально причины смерти не раскрывают, однако СМИ пишут, что это могло быть самоубийство.

Информацию о смерти правоохранителя подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области. Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews.

В полиции обстоятельства и другие подробности смерти Сулейменова раскрывать не стали. Ведомство лишь отметило, что на данный момент причины случившегося выясняются.

В свою очередь Telegram-канал Mash пишет, что причиной смерти начальника полиции Жамбылской области СМИ называют самоубийство. Также сообщается, что на него было возбуждено уголовное дело из-за беспорядков в Казахстане. По предварительным данным, генерал-майору грозил трибунал.

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"В Казахстане умер начальник полиции Жамбылской области. Причиной смерти СМИ называют самоубийство. В МВД подтвердили смерть Жаната Сулейменова без указания причин. На него было возбуждено уголовное дело из-за беспорядков в Казахстане, генерал-майору грозил трибунал", – пишет Mash.

Жанат Сулейменов в разные годы возглавлял комитеты по борьбе с наркобизнесом, криминальной полиции, департаменты полиции на транспорте, а также Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. В 2017-2019 годах занимал должность первого заместителя министра внутренних дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января в Казахстане объявили днем национального траура в связи с гибелью людей в результате "зачистки" митингов, которые официальные власти страны называют "террористическими актами". В ходе них умерли 164 человека, в том числе несколько детей. Президент же наградил военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, с начала трагических событий в Казахстане погибли уже трое детей. Жертвами стали подростки в возрасте 11 и 15 лет, а также 4-летняя девочка, получившая огнестрельное ранение в голову.