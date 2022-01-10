Токаев заявил, что "террористы" украли тела погибших участников акций протеста из моргов

Ольга Липич
Мир
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Токаев заявил, что 'террористы' украли тела погибших участников акций протеста из моргов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в протестах в стране принимают участие "террористы". "Бандиты", как сказал политик, нападали на морги и забирали оттуда тела своих "подельников".

Такое заявление глава государства сделал в понедельник, 10 января, во время совещания глав стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Трансляцию опубликовал на Youtube телеканал Хабар 24 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, тела погибших "террористов, в том числе зарубежных боевиков", похитили и увезли из моргов "другие бандиты". Тела "боевиков", уверен Токаев, также забирали и с поля боя. Таким образом, так называемый террористы, по мнению президента Казахстана, заметают свои следы.

Видео дня
Токаев на совещании глав стран ОДКБ

"Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы", – заявил Токаев.

По его мнению, "террористы" пытаются сделать в Казахстане "зону хаоса с последующим захватом власти".

Отметим, что граждане Казахстана 2 января вышли на протесты из-за повышения цены на сжиженный газ. Из-за массовых митингов президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение и обратился к главам государств ОДКБ с просьбой помочь стабилизировать ситуацию. В состав "миротворческих сил" вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

В результате "зачистки" митингов, которые официальные власти страны называют "террористическими актами", по состоянию на 10 января, умерли 164 человека, в том числе несколько детей. Что происходит в стране в понедельник, читайте в нашем материале.

Что на самом деле спровоцировало протесты в Казахстане и при чем тут Россия – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В результате огнестрельного ранения в Республике Казахстан погибли двое детей. Также 15-летнего подростка госпитализировали с пулевым ранением.

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