Токаев заявил, что 'террористы' украли тела погибших участников акций протеста из моргов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в протестах в стране принимают участие "террористы". "Бандиты", как сказал политик, нападали на морги и забирали оттуда тела своих "подельников".

Такое заявление глава государства сделал в понедельник, 10 января, во время совещания глав стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Трансляцию опубликовал на Youtube телеканал Хабар 24 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, тела погибших "террористов, в том числе зарубежных боевиков", похитили и увезли из моргов "другие бандиты". Тела "боевиков", уверен Токаев, также забирали и с поля боя. Таким образом, так называемый террористы, по мнению президента Казахстана, заметают свои следы.

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"Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы", – заявил Токаев.

По его мнению, "террористы" пытаются сделать в Казахстане "зону хаоса с последующим захватом власти".

Отметим, что граждане Казахстана 2 января вышли на протесты из-за повышения цены на сжиженный газ. Из-за массовых митингов президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение и обратился к главам государств ОДКБ с просьбой помочь стабилизировать ситуацию. В состав "миротворческих сил" вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

В результате "зачистки" митингов, которые официальные власти страны называют "террористическими актами", по состоянию на 10 января, умерли 164 человека, в том числе несколько детей. Что происходит в стране в понедельник, читайте в нашем материале.

Что на самом деле спровоцировало протесты в Казахстане и при чем тут Россия – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в разгоне протестующих в Алматы 6 января могли участвовать российские военные, переброшенные в Казахстан. Подразделения без опознавательных знаков вели стрельбу по находившимся на площади безоружным людям и обращались к ним через громкоговоритель на русском.