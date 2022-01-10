Как выглядит Алматы сегодня: репортаж из осажденного города

В сети показали, как выглядит крупнейший город и бывшая столица Казахстана Алматы, который стал центром протестов, всколыхнувших страну со 2 января. Последствия стрельбы, поджогов и беспорядков по состоянию на 10 января, еще видны на улицах города.

На опубликованных кадрах видно, что множество зданий в Алматы разрушены, как внутри, так и снаружи. На улице – много сожженных автомобилей и разбитых рекламных вывесок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На фото, которые распространили в Telegram-канале Российской службы ВВС, показано, что на улицах работают коммунальщики, а автомобили, уничтоженные огнем, убирают с дорог эвакуаторы.

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Кроме того, в Алматы, судя по кадрах, много военных. Официальные лица страны называют их "миротворцами". Подразделения отправили в Казахстан страны-члены ОДКБ по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева.

При этом на фото практически не запечатлено жителей города – в Алматы действует режим чрезвычайного положения, установлен комендантский час. Проезжающих на дорогах автомобилей также не много.

Фасад шестиэтажного здания городского акимата практически полностью окрасился в черный цвет из-за пожара. Там выбиты окна и двери. Пожар в администрации произошел 5 января после того, как в здание ворвались протестующие. Там горели фасад и центральный вход. Внутри акимат также разрушен.

Отметим, что в результате "зачистки" митингов, которые официальные власти страны называют "террористическими актами", по состоянию на 10 января, умерли 164 человека, в том числе несколько детей. Что происходит в стране в понедельник, читайте в нашем материале.

Что на самом деле спровоцировало протесты в Казахстане и при чем тут Россия – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в протестах в стране принимают участие "террористы". "Бандиты", как сказал политик, нападали на морги и забирали оттуда тела своих "подельников".