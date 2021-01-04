Хроника коронавируса в Украине и мире на 4 января: заражены более 85 млн

По состоянию на понедельник, 4 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 85,5 млн человек. За минувший день выявлены 510 153 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,8 млн пациентов, а выздоровели – 60,4 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 194 тыс., Британии – 54 тыс. и России – 24 тыс.

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Заражены более 85 млнн. Worldometers

Распространение коронавируса в мире. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине диагностировано 1 074 093 случая COVID-19. Болезнь унесла 18 854 жизней, при этом 728 865 украинцев ее побороли.

Количество заражений в США пересекла отметку в более 20,9 млн, на втором и третьем местах находятся Индия с более чем 10,3 млн и Бразилия – 7,7 млн заражений. Данные Worldometers свидетельствуют, что в этом списке Украина занимает 17-ю строчку .

В Китае заявили, что пандемия COVID-19 могла начаться с вспышек во всем мире, а не в их городе Ухань.

Главное за 4 января: