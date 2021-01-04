Украинцы рассказали, как относятся к вакцине от COVID-19

По состоянию на январь 2021 года, украинцы, как и в августе 2020 года, не изменили свое отношение к вакцинации от COVID-19 – 42% негативно относятся к прививкам.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. При этом он отметил, что в августе в Украине уровень заболевания был в восемь раз меньше, но украинцы все равно выступали против вакцины.

"Тогда (в августе – Ред.) каждый день определяли не менее 1,5 тысячи новых случаев, тогда как сегодня (январь – Ред.) – примерно по 12 тысяч. Так вот, за это время люди гораздо больше болеют, а сейчас те же 42% против вакцинации", – поделился Паниотто.

Директор КМИС подчеркнул, что, по мнению трети опрошенных, пандемия COVID-19 – это политика, болезни нет и что коронавирус ничем не отличается от других вирусов.

"Есть и рациональные мысли: люди не верят, что за такое короткое время можно сделать безопасную и эффективную вакцину", – добавил Паниотто.

По мнению социолога, население не верит в коронавирус из-за общего уровня недоверия к властям. Также в эпоху интернета и соцсетей многие верят в тайные правительства, мировые заговоры и прочее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее опрос показал, что большинство украинцев недовольно деятельностью власти по борьбе с пандемией COVID-19.