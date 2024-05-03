С самого начала немного напрягла статья в Politico по проводу российских НПЗ и о том, что Россия осталась без бензина.

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Я дуже хотів би, щоб це було правдою, але це не так. Ніякого 10%-вого збільшення цін на нафтопродукти останнім часом не спостерігається, є навіть деяке зниження по окремих базисах. Це дуже легко відслідкувати по російським біржам, хоча газета посилається на якісь урядові дані.

Нема новин й щодо дефіциту.

З наявних цифр можемо говорити про скорочення експорту дизпального й бензину (ембарго було введено ще до масованих ударів нашими безпілотниками).

Тим не менш, ці атаки вважав і вважаю дуже ефективними, оскільки витративши декілька мільйонів доларів ворогу було завдано прямих фінансових збитків на сотні мільйонів. Я вже не кажу про руйнування по міфу про закрите російське небо та необхідність розтягнення захисту на нові об’єкти.

У нас багатьом хочеться швидких перемог. Такого не буває. Зупинити дроном НПЗ дуже складно: виробництво переводять на інші лінії, а обладнання рано чи пізно буде полагоджено.

Але ця зброя відпрацьовує себе на тисячі відсотків! Тому треба працювати й надалі, а не заспокоювати себе новинами з посиланням по джерела у РФ. Можливо, це і є мета таких публікацій.