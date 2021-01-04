Кабмин попросят отменить запрет на продажу бытовых товаров в локдаун

В Кабинет министров Украины намерены передать правки, которые отменят запрет на продажу во время локдауна (8-24 января) товаров повседневного спроса.

Об этом заявили в Центре общественного здоровья, передает "Сегодня". Напомним, согласно действующим правилам, в жесткий карантин украинцы не смогут купить в магазинах бытовую химию, инструменты, одежду, прессу, детские товары для обучения. Эти группы товаров можно будет заказать через интернет.

По словам гендиректора директората общественного здоровья и профильных заболеваний Ирины Руденко, правки на рассмотрение правительства передадут 5 января.

"Все эти обращения, которые к нам поступали – и по социалке, и от Американской торговой палаты, и от других министерств – мы их проработали и предложим завтра [5 января] внести точечные изменения. Там будет часть этих предложений учтена", – сказала Руденко.

Напомним, эксперты Американской торговой палаты назвали запрет на продаж в супермаркетах определенных групп товаров "ограничением прав потребителей".

В локдаун разрешили торговать только продуктами питания, лекарствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и связи, а также кормами, ветеринарными препаратами, семенами, средствами защиты растений.

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