Врачи на Донбассе показали, как борются с коронавирусом в ВСУ. Видео

В зоне боевых действий на Донбассе COVID-19 заболело уже более 1000 защитников Украины. Однако даже в условиях войны медики пытаются максимально бороться с пандемией. Так, в здании бывшего роддома они обустроили госпиталь, который сначала использовался как общежитие.

Кроме того, как пишет ТСН, они наладили максимально быстрое тестирование военных на опасную инфекцию. Поэтому, воины могут узнать результат куда быстрее, чем гражданские (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам врачей, под размещение инфицированных коронавирусом выделили целый этаж, впрочем пока туда госпитализировали 13 пациентов. Сейчас больных в рядах защитников на передовой стало куда меньше, поскольку многие уже успели переболеть.

Один из хирургов также рассказал, как вместо операционной оказался в палате в качестве пациента из-за заражения. Мужчина отметил, что коронавирус у него обнаружили, поскольку врачей постоянно тестируют.

"Это обязательная процедура, когда человек возвращается из отпуска или командировки. У меня оказался положительным тест", – отметил он.

Ранее же инфицированных медиков с передовой сразу отправляли в Харьков. Однако теперь туда везут только тех, у кого слишком тяжелое течение болезни.

Что касается оплаты труда у персонала госпиталя, то она несколько отличается, но медики заверили, что чувствуют надбавку.

"Если превышает в сутки 15 минут, то врач должен получать в сутки 500 гривен. Если врач-консультант, тем меньше в два раза. То есть так, существенно очень", – поделилась инфекционист Елена Пасюк.

По словам медицинских работников, в среднем через их госпиталь прошло около 200 защитников, зараженных коронавирусом. После легкой формы болезни все пациенты получали 10 дней отпуска, а после осложнения в виде воспаления легких – 30 дней для восстановления организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтер Наталья Воронкова пожаловалась на то, что изоляторы ВСУ якобы не подготовлены для борьбы с пандемией COVID-19 по правилам. Также она заявила о нехватке кадрового резерва военных медиков.