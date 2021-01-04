В Угорщині китайську вакцину проти COVID-19 назвали перспективнішою за російську

Китайська вакцина проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech перспективніша порівняно з російським препаратом Sputnik V.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Euractiv. Він зазначив, що його країна навряд чи буде використовувати російську вакцину.

"Ми знаємо, що вона хороша, але її недостатньо і, ймовірно, не буде, оскільки існують обмеження виробничих потужностей", – сказав угорський політик.

За його словами, китайський препарат буде доступний раніше і в значно більших кількостях, ніж вакцина з Росії.

"В ідеалі ви зможете вибрати, якою хочете зробити собі щеплення – вакциною із Заходу або з Китаю", – зазначив Орбан.

Відомо, що прем'єр Угорщини відправляв експертів для спостереження за розробкою вакцин у Росії та Китаї і отримав зразки скандального уколу Sputnik V.

Так, у листопаді Будапешт хвалився, що Угорщина стала першою європейською країною, що отримала зразки вакцини із РФ. Хоча західні й навіть російські експерти висловили стурбованість щодо препарату, який ще не схвалено для продажу Європейським агентством із лікарських засобів (EMA).

Критики також назвали Sputnik V інструментом для посилення геополітичного впливу Росії. Водночас Орбан висловив невдоволення підходом Європейського Союзу до закупівлі вакцин проти COVID-19.

"Були виробники, продукція яких була доступна раніше в Канаді, Великобританії та Ізраїлі, ніж, наприклад, у ЄС. Ми піклуємося про східні мережі контактів, оскільки Брюссель цього не робить... Тому краще стояти на двох ногах", – пояснив він.

Тим не менш, отримавши першу поставку вакцини проти коронавірусу від Pfizer&BioNTech, в Угорщині одразу ж почали робити нею щеплення населенню, на день раніше (26 грудня), ніж компанія вакцинації стартувала в багатьох країнах ЄС. А щеплень російською вакциною в Угорщині тепер остерігаються.

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