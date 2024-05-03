Принцесса-воин Оксана Рубаняк встретилась с Линой Костенко. Фото

Украинская писательница, пулеметчица Оксана "Ксена" Рубаняк, которая служит в 72-й механизированной бригаде имени Черных Запорожцев, встретилась с поэтессой Линой Костенко. Военнослужащая опубликовала фото с шестидесятницей, где девушка держит свой поэтический сборник под названием "Навстречу смерти".

Об этом стало известно с Facebook-страницы Рубаняк. Принцесса-воин, как ее называют в сети, также поделилась снимками с передовой.

Писательница рассказала, что первый тираж "Навстречу смерти" закончился, а за вырученные средства были приобретены дроны, зарядная станция, Starlink и амуниция для военных.

Ксена поделилась, что ей очень важно получать фидбэк как от критиков, литературоведов, известных писателей, так и от собратьев, военных с передовой. "Вы не представляете, насколько ценно получать от них отзывы, слушать об аналогиях со своими случаями на передовой, сходство, отличие и насколько удалось передать реальность войны", – говорится в сообщении.

Во время написания сборника главной целью Оксаны Рубаняк было "сохранить правдивость реальности, сохранить эмоции, чувства и события на передовой".

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