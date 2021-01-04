Голубовская: после праздников ожидается новый всплеск COVID-19, а в стационарах уже треть больных – "тяжелые"

Уменьшение коронавирусной статистики в Украине связано как с природными эпидемиологическими причинами, так и с тем, что заболевшие реже обращаются к медикам, а семейные врачи взяли моду не направлять украинцев на ПЦР-тестирования.

Тем не менее, после новогодне-рождественских праздников ожидается новый всплеск COVID-19, а в стационарах уже на этом этапе увеличилось количество "тяжелых" больных. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Эксперт рассказала, что в больницах действительно наблюдается постепенное уменьшение количества поступающих пациентов с коронавирусом. Уменьшение нагрузки началось где-то в начале декабря.

"Потому что октябрь-ноябрь – это был полный коллапс. Некуда было их класть, огромные поступления, открывались все новые и новые отделения", – отметила Голубовская.

Она указала, что сейчас ситуация более спокойная, однако количество украинцев, которые попадают в больницы с тяжелой формой COVID-19, наоборот, увеличилось.

"Из тех поступивших где-то треть "тяжелых" и очень "тяжелых", которые требуют повышенного ресурса", – подчеркнула врач.

Она пояснила, что речь идет не только о больных с более сложным течением инфекции, но и о пациентах, которым требуется длительная медицинская помощь.

"Мы их называем "зависшие" пациенты. Мы стабилизируем состояние, они перестают ухудшаться, а потом вот такими тяжелыми остаются очень долго – до месяца и больше", – рассказала Голубовская.

Такие инфицированные требуют огромного медицинского ресурса и кислородного обеспечения. "В этом основная трудность стационаров", – указала инфекционист.

Уменьшение фиксируемого количества заболевших в Украине наблюдается примерно с 28 ноября – тогда был установлен последний отрицательный рекорд в 16 294 больных.

По словам Голубовской, причин спада статистики COVID-19 несколько. "Возможно, это связано и с эпидемиологией этого заболевания. Пик мы всегда прогнозировали на ноябрь-декабрь", – отметила врач.

По прогнозам, весной COVID-19 не исчезнет, но заметно ослабнет. "По крайней мере, мы надеемся на это. Хотя этот коронавирус показывает, что далеко не все прогнозы сбываются", – сказала инфекционист.

Второй немаловажной причиной она назвала то, что огромное количество больных либо не обращаются за медицинской помощью, "чтобы не создавать себе проблем", и не тестируются, либо же сами семейные врачи не направляют подопечных на ПЦР.

"Семейные врачи взяли моду не направлять больных на тестирования... Ставят какую-угодно пневмонию, только не коронавирусную", – возмутилась Голубовская.

Жесткий карантин планируется в контексте того, что после зимних праздников ожидается рост заболеваемости.

"Многие люди сейчас уехали, многие сейчас не бегают по магазинам и так далее", – сказала врач.

Кроме того, в клиниках больше тяжелых случаев, повторила Голубовская. "А один тяжелый больной требует ну очень серьезного ресурса", – указала она.

Врач подчеркнула, что по вопросу локдауна стоит провести совещание специалистов, которые оценят, в том числе, количество свободных коек и возможность оказания медицинской помощи.

Напомним, локдаун в Украине, или так называемый карантин зимних каникул, введут с 8 по 24 января 2021 года.

Чем отличается карантин от локдауна?

Локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны. В то же время карантин – это ограничение для населения, которые призваны остановить темпы распространения вируса, при этом не влияя существенно на привычный ритм жизни.