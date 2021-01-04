Индонезия решилась на эксперимент по вакцинированию против коронавируса

Индонезия решилась на эксперимент по вакцинированию от коронавируса: прививки в первую очередь получит трудоспособное население в возрасте 18–59 лет, а не пенсионеры.

Как пишет Reuters, в мире будут внимательно следить за этим планом. Благодаря ему индонезийские власти хотят добиться быстрого достижения коллективного иммунитета и оживления экономики.

Прививки представители данной категории получат сразу после вакцинации медработников и госслужащих.

В то же время некоторые страны, такие как США и Великобритания, при вакцинации отдают предпочтение пожилым людям, более уязвимым к COVID-19.

На данный момент Индонезия имеет доступ только к вакцине Sinovac. Местные власти заявили, что пока у них "недостаточно данных о ее эффективности для пожилых людей, поскольку в клинических испытаниях в стране участвуют люди в возрасте 18–59 лет".

Те же Великобритания и Соединенные Штаты вакцинируют людей препаратом, разработанным Pfizer Inc и ее партнером BioNTech, продемонстрировавшим эффективность для людей любого возраста, говорится в сообщении.

Высокопоставленный чиновник минздрава Индонезии Сити Надия Тармизи заявила, что страна "не идет против тренда", уточнив, что власти ждут рекомендаций от регулирующих органов, чтобы принять решение о вакцинации пожилых людей.

Профессор инфекционных заболеваний Австралийского национального университета Питер Коллиньон считает, что данная стратегия может замедлить распространение болезни, хотя и не повлиять на смертность, пишет СМИ.

По мнению профессора Дейла Фишера из Медицинской школы Йонг Лу Лин при Национальном университете Сингапура, логика подхода Индонезии понятна.

"Молодые работающие взрослые, как правило, более активны, более общительны и больше путешествуют, поэтому эта стратегия должна снизить передачу инфекции в сообществе быстрее, чем вакцинация пожилых людей", – считает он.

При этом пожилые люди больше подвержены риску серьезных заболеваний и смерти, поэтому их вакцинация тоже важна, уточнил профессор.

В свою очередь экономисты заявили, что успешная программа вакцинации, охватывающая около 100 млн представителей трудоспособного населения, поможет дать толчок экономике, поскольку это возобновит активную экономическую деятельность.

Всего в Индонезии, по данным американского Университета Джона Хопкинса на 4 января, зарегистрировано 765 350 случаев заболевания, 22 734 пациента умерли.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в правительстве США предложили идею вводить основной группе населения только половину дозы вакцины Moderna для того, чтобы ускорить процесс вакцинации.

По мнению американских специалистов, иммунный ответ такой дозы якобы равен реакции на полную дозу вакцины. Для того чтобы принять окончательное решение, США ведут переговоры с Moderna и американским медицинским регулятором FDA.